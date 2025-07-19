В России изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей: кому теперь нельзя садиться за руль

Парламентарий подчеркнул, что изменения направлены на уточнение норм, а не на ужесточение правил. По его словам, серьезных последствий для большинства водителей и кандидатов в водители не ожидается. Огуль напомнил, что главная задача медицинского освидетельствования — повышение безопасности дорожного движения.