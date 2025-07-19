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В России изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей: кому теперь нельзя садиться за руль

Депутат Огуль: Противопоказания к управлению автомобилем изменятся с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, изменения затронут ряд диагнозов, но не станут кардинальной реформой.

В перечень добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Огуль пояснил, что такие состояния могут влиять на способность безопасно управлять транспортом, поэтому их включение считают обоснованным.

Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия, потенциально опасных на дороге.

Парламентарий подчеркнул, что изменения направлены на уточнение норм, а не на ужесточение правил. По его словам, серьезных последствий для большинства водителей и кандидатов в водители не ожидается. Огуль напомнил, что главная задача медицинского освидетельствования — повышение безопасности дорожного движения.

Прежде в Госдуму внесли инициативу о введении отдельного полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для так называемых «трезвых водителей».