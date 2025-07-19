Топ-5 главных новостей в Молдове 19 июля 2025: Как Санду превращают в непогрешимую «матерь нации»; на Центральном рынке Кишиневе продают российский «виноград Путина» — уходит влет; шокирующие детали у

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 19 июля 2025:
1. Майю Санду превращают в «матерь нации»: Из президента Молдовы вовсю лепят образ непогрешимости, святости, чистоты и девственности.
2. На Центральном рынке Кишинева появился российский виноград по 150 леев за кило: «Когда я его рекламирую, как виноград от Путина, сразу раскупают!».
3. Шокирующие детали убийства учительницы ее сыном в Кишиневе: Ссора переросла в агрессию.
4. Еще пару дней и снова будем спасаться от жуткой жары: На Молдову надвигается зной под 35 градусов.
5. Задержан гражданин Молдовы, который нанес смертельный удар в лицо соотечественнику в Италии: 39-летний Владимир вступился за сына, в результате драки впал в кому, из которой уже не вышел.
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Майю Санду превращают в «матерь нации»: Из президента Молдовы вовсю лепят образ непогрешимости, святости, чистоты и девственности.
В общем-то, не совсем это получается, даже скажем прямо, совсем не удается (далее…).
На Центральном рынке Кишинева появился российский виноград по 150 леев за кило: «Когда я его рекламирую, как виноград от Путина, сразу раскупают!».
Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы, чтобы узнать, сколько стоят самые популярные летом продукты (далее…).
Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).