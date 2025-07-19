В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников

В составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ действует мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force, пишет РИА Новости со ссылкой на данные из соцсетей.
«Не важно, что знаешь только испанский. Не важно, что не имеешь опыта воинской службы», — сказано в публикации, размещенной в профиле Miquiztli Force в соцсети.
Как уточняет агентство, для прошедших отбор новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки. При этом в июне на странице 25-й бригады ВСУ в соцсети разместили фотографию, на которой несколько новобранцев позируют с мексиканским флагом.
Ранее сообщалось, что в боях за село Поддубное в ДНР на стороне ВСУ участвовали наемники из разных стран. Об этом рассказали военнослужащие 36-й мотострелковой бригады.