В 25-й бригаде ВСУ действует отряд мексиканских наемников

Как уточняет агентство, для прошедших отбор новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки. При этом в июне на странице 25-й бригады ВСУ в соцсети разместили фотографию, на которой несколько новобранцев позируют с мексиканским флагом.