Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

В Астане переменная облачность, дождь и гроза, град, температура ночью +15−17 °C, днём +21−23 °C. В Алматы переменная облачность, без осадков, температура ночью +23−25 °C, днём +36−38 °C. В Шымкенте переменная облачность, без осадков, температура ночью +21−23 °C, днём +39−41 °C.
Штормовые предупреждения ожидаются:
В Астане ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы
В Шымкенте ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 41 градуса. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40−43 градуса. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный утром и днем на востоке, в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с.
Днем в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке области порывы 15−20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 39−42 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15−20 м/с, днем на западе, севере, востоке области 15−20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На юге области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
19 июля утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15−20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
19 июля ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью по области ожидается гроза, днем на севере, востоке области ожидается гроза. На севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, востоке области 15−20, временами порывы 23 м/с. На западе, севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
19 июля ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на востоке, юге области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидаются гроза, на юге, западе, севере области сильный дождь. Днем град, шквал. Ветер северо-западный ночью на юге, западе, севере области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
19 июля ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
На востоке Карагандинской области днем ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, юго-востоке области порывы 15−20, днем временами 23−28 м/с. Днем на юге области сильная жара 35−36 градусов. В центре области ожидается, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке области Ұлытау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с. На юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на северо-западе области порывы 15 м/с. Днем ожидается сильная жара 38−40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35−39 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.
В центре, на юге Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке области высокая пожарная опасность.