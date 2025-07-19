Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана

19 июля утром и днем на западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15−20 м/с, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35−37 градусов. На северо-западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.