Средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над регионами РФ за ночь

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 71 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами в течение прошедшей ночи, сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в публикации.
Наибольшее число дронов ликвидировали над Ростовской областью. Над регионом сбили 24 украинских беспилотника. При этом БПЛА уничтожили над территориями Московского региона (16), Брянской (11), Калужской (10), Курской (3), Орловской (2), Тульской (2) и Липецкой областей (2), а также над Красноярским краем (1).
Ранее стало известно, что силы ПВО успешно отразили масштабную атаку украинских БПЛА вечером 18 июля.