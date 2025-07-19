В Черемхово открыли памятник легенде хоккея с мячом Евгению Гришину

В Черемхово состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной выдающемуся хоккеисту с мячом Евгению Гришину. Как сообщает мэр города Вадим Семенов, памятник установлен на стадионе «Шахтер» — именно здесь начался спортивный путь будущей звезды. В детской команде «Старт» Гришин сделал первые шаги в хоккее, а в 1984 году помог ей стать чемпионом Иркутской области и пробиться в финал Всесоюзных соревнований, где сам стал лучшим бомбардиром.