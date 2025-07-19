В Черемхово открыли памятник легенде хоккея с мячом Евгению Гришину

В Черемхово состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной выдающемуся хоккеисту с мячом Евгению Гришину. Как сообщает мэр города Вадим Семенов, памятник установлен на стадионе «Шахтер» — именно здесь начался спортивный путь будущей звезды. В детской команде «Старт» Гришин сделал первые шаги в хоккее, а в 1984 году помог ей стать чемпионом Иркутской области и пробиться в финал Всесоюзных соревнований, где сам стал лучшим бомбардиром.
— После успехов в юношеском хоккее Гришин продолжил карьеру в иркутской школе «Локомотив», где из перспективного юниора превратился в мастера. Настоящая слава пришла к нему в составе команды «Сибскана» — в 1998 году он забил 38 голов и был признан лучшим форвардом России, — рассказывает Вадим Семенов.
На церемонии открытия присутствовали президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко, первый тренер Гришина Александр Денисов, заслуженный тренер России Евгений Ерахтин и автор памятника — скульптор Иван Зуев.
Мэр Черемхово Вадим Семенов отметил, что скульптурная композиция получилась впечатляющей и выразил надежду, что новые поколения спортсменов будут равняться на достижения легендарного земляка.
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