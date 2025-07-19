ПВО ночью уничтожила 71 украинский беспилотник — Минобороны

За прошедшую ночь средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, преимущественно над Ростовской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над Ростовской областью (24). Еще 16 дронов уничтожили в небе над Московским регионом, из них 13 летели в сторону столицы. 11 беспилотников нейтрализовано над Брянской областью, еще 10 — над Калужской.
В Курской области уничтожено 3 дрона, еще по 2 — над Орловской, Тульской и Липецкой областями. В Краснодарском крае уничтожен 1 БПЛА.
Сообщалось, что в Ростовской области временно прекращено движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово из-за повреждения контактной сети. Как сообщили в РЖД, инцидент произошел после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате аварии задержано более 50 поездов дальнего следования, также отменен ряд пригородных электричек.
Также в Ростовской области произошел пожар в частном секторе после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия один человек получил ранения.
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