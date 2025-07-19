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Вывозили на бронетехнике: Куклачев рассказал о кошках в театре из зоны СВО

В театр Куклачева привезли трех кошек из зоны СВО.

Источник: Аргументы и факты

В театр кошек Куклачева в Москве из зоны специальной военной операции привезли трех кошек — взрослых Вижу и Глушу и совсем юного котенка Холли. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал aif.ru, как новые обитатели театра себя чувствуют и в каких номерах их могут задействовать.

Кошек кормили военные.

Котов из курского приграничья и Донбасса отправляли в Москву в коробках вместе с гуманитарной помощью, а иногда даже на бронетехнике.

По словам Куклачева, некоторые из кошек жили в покинутых домах, когда жители экстренно эвакуировались.

«Других подкармливали и приглядывали за ними наши военные прямо на передовой. Именно бойцы часто первыми старались обезопасить животных, просили волонтёров забрать их», — отметил дрессировщик.

Кошки освоились, несмотря на пережитые трудности.

Кошки, несмотря на тяжелый путь и пережитые испытания, чувствуют себя хорошо. В новом пространстве они быстро освоились и уже проявляются ко всему любопытство.

«Судя по поведению, явного стресса у них нет», — подчеркнул Куклачев.

После того, как животные пройдут обязательный карантин, их постепенно начнут вводить в кошачий коллектив театра.

«Их знакомят с пространством, звуками, людьми, — рассказал артист. — После полной адаптации начнутся первые занятия, чтобы понять, какие у котов способности к сценическим трюкам».

В каких номерах можно увидеть кошек из зоны СВО.

Пока говорить о конкретных номерах рано, подчеркнул собеседник aif.ru.

«После адаптации с животными начнут работать, чтобы понять их темперамент, ловкость, интерес к взаимодействию. Возможно, кто-то проявит себя в акробатике, кто-то — в комедийных сценах. Всё будет зависеть от индивидуальных особенностей», — резюмировал Куклачев.