Вывозили на бронетехнике: Куклачев рассказал о кошках в театре из зоны СВО

В театр кошек Куклачева в Москве из зоны специальной военной операции привезли трех кошек — взрослых Вижу и Глушу и совсем юного котенка Холли. Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал aif.ru, как новые обитатели театра себя чувствуют и в каких номерах их могут задействовать.