Жару до +40 градусов и грозу прогнозируют синоптики в Ростовской области 19 июля

В Ростовской области также прогнозируют переменную облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, днем в отдельных районах, в том числе при грозе, его порывы достигнут 15 — 18 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +32 — +37 градусов, местами до +39, а во второй половине дня по югу и востоку области ожидается сильная жара до +40 градусов.