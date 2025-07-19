Жару до +40 градусов и грозу прогнозируют синоптики в Ростовской области 19 июля

В субботу, 19 июля, в Ростове-на-Дону и Ростовской области будет сильная жара. Об этом предупреждают синоптики донского гидрометцентра.
Согласно прогнозу, в Ростове ожидается переменная облачность, днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а днем его порывы, в том числе при грозе, усилятся до 14-ти. Температура в дневные часы достигнет +36 — +38 градусов.
В Ростовской области также прогнозируют переменную облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточной четверти разовьет скорость 7 — 12 метров в секунду, днем в отдельных районах, в том числе при грозе, его порывы достигнут 15 — 18 метров в секунду. В дневные часы воздух прогреется до +32 — +37 градусов, местами до +39, а во второй половине дня по югу и востоку области ожидается сильная жара до +40 градусов.
— В южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, — предупредили синоптики.
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