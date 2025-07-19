Ванга и живой Нострадамус предрекли связь землян с пришельцами в 2025 году

Болгарская провидица Баба Ванга еще в 1996 году предсказала контакт жителей Земли с инопланетянами в 2025 году, теперь ее слова подтвердил и Атос Саломея, известный по прозвищу «живой Нострадамус», пишет New York Post.
«Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО. Эти открытия могут революционизировать взгляд человека на Вселенную, в которой мы существуем, и на нас самих», — заявил Саломея.
По словам Ванги, контакт с пришельцами должен состояться во время масштабного спортивного события.
Как подчеркивает издание, уже прошли Уимблдон, Супербоул и плей-офф НБА, однако посетителей с других планет на них замечено не было.
Также, по мнению "живого Нострадамуса, в 2025 году может начаться Третья мировая война.
Ранее в США рассекретили данные о столкновении самолета с НЛО.