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Ванга и живой Нострадамус предрекли связь землян с пришельцами в 2025 году

По мнению ясновидящих, контакт с инопланетянами должен состояться во время крупного спортивного события.

Болгарская провидица Баба Ванга еще в 1996 году предсказала контакт жителей Земли с инопланетянами в 2025 году, теперь ее слова подтвердил и Атос Саломея, известный по прозвищу «живой Нострадамус», пишет New York Post.

«Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО. Эти открытия могут революционизировать взгляд человека на Вселенную, в которой мы существуем, и на нас самих», — заявил Саломея.

По словам Ванги, контакт с пришельцами должен состояться во время масштабного спортивного события.

Как подчеркивает издание, уже прошли Уимблдон, Супербоул и плей-офф НБА, однако посетителей с других планет на них замечено не было.

Также, по мнению "живого Нострадамуса, в 2025 году может начаться Третья мировая война.

Ранее в США рассекретили данные о столкновении самолета с НЛО.