Ванга и живой Нострадамус предрекли связь землян с пришельцами в 2025 году

«Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, в то время как правительства, такие как США, могут рассекретить файлы об НЛО. Эти открытия могут революционизировать взгляд человека на Вселенную, в которой мы существуем, и на нас самих», — заявил Саломея.