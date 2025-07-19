На военных базах США будут содержать мигрантов

20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента пообещал немедленно остановить нелегальное проникновение на территорию страны и начать депортацию миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим ЧП из-за ситуации на южной границе.