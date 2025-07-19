На военных базах США будут содержать мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) будет временно содержать мигрантов на двух военных базах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо главы Пентагона Пита Хегсета.
«Администрация Трампа разместит задержанных мигрантов на военных базах в Нью-Джерси и Индиане… Министр обороны Пит Хегсет одобрил план, разрешающий ICE использовать объединенную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст… и базу Аттербери», — указано в сообщении агентства со ссылкой на письмо конгрессмену Хербу Конауэю.
Хегсет заявил, что размещение нелегальных мигрантов не нарушит боевую подготовку военных и их операции.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на МВБ США (курирующее ICE) сообщил, что полиция получила доступ к медицинским данным почти 80 миллионов пациентов для выявления нелегально находящихся в стране мигрантов.
20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента пообещал немедленно остановить нелегальное проникновение на территорию страны и начать депортацию миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим ЧП из-за ситуации на южной границе.
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