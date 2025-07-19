Заключенного, отсидевшего 39 лет по ложному обвинению, оправдали в Японии

В Японии оправдан 60-летний Седзи Маэкава, который почти 40 лет провел в заключении по обвинению в убийстве школьницы. Как сообщает NHK, повторное расследование поставило под сомнение его вину, и отделение Высокого суда Нагои в Канадзаве отменило прежний приговор.
Маэкава был осужден за убийство, совершенное 39 лет назад в городе Фукуи. На пересмотре дела суд усомнился в достоверности показаний свидетелей, которые утверждали, что видели его в окровавленной одежде в ночь преступления. Также были выявлены несоответствия в их словах, на которые ранее следствие не обратило внимания.
Судья, оглашая оправдательный приговор, публично извинился перед Маэкавой за страдания, перенесенные им за десятилетия заключения. Сам Маэкава на пресс-конференции сказал, что испытывает облегчение, поскольку смог доказать свою невиновность.
Телеканал также отметил, что Маэкава пришел в суд в шляпе, подаренной сестрой Ивао Хакаматы — другого бывшего заключенного, проведшего 50 лет в камере смертников до оправдания в 2025 году.
Похожая ситуация недавно произошла в России. Житель Башкирии Фатхулле Исхаков, проведший 13 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, получил компенсацию в размере 95 тысяч рублей.