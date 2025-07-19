Заключенного, отсидевшего 39 лет по ложному обвинению, оправдали в Японии

Маэкава был осужден за убийство, совершенное 39 лет назад в городе Фукуи. На пересмотре дела суд усомнился в достоверности показаний свидетелей, которые утверждали, что видели его в окровавленной одежде в ночь преступления. Также были выявлены несоответствия в их словах, на которые ранее следствие не обратило внимания.