Биолог Ноздрина рассказала, как уберечь огород в жару

Поливать растения необходимо рано утром или поздно вечером. Сохранить увлажнение почвы в летний зной поможет мульчирование. Прикрывать почву можно слегка подсушенной травой или корой деревьев. Перенести жару растениям также помогут разнообразные гуматы и минеральные удобрения с калием, фосфором, азотом и микроэлементами. Культуры важно обработать средствами от солнечных ожогов и потери влаги. Они способны отражать от 85 до 95% вредных ультрафиолетовых лучей, но пропускать световой спектр, необходимый для фотосинтеза.