Биолог Ноздрина рассказала, как уберечь огород в жару

Растения в жару теряют завязи, их плоды мельчают, становятся суховатыми и горькими. О том, как спасти огород в летний зной, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.
По ее словам, из-за жары у растений снижается иммунитет. В результате они не могут защитить себя от тли, паутинного клеща, белокрыли и других вредителей.
Ноздрина отметила, что особенно страдают культуры, высаженные в теплицы. Температура там может достигать 50 и выше. Биолог рекомендовала держать дверцы теплицы открытыми и по возможности установить светоотражающие материалы.
Поливать растения необходимо рано утром или поздно вечером. Сохранить увлажнение почвы в летний зной поможет мульчирование. Прикрывать почву можно слегка подсушенной травой или корой деревьев. Перенести жару растениям также помогут разнообразные гуматы и минеральные удобрения с калием, фосфором, азотом и микроэлементами. Культуры важно обработать средствами от солнечных ожогов и потери влаги. Они способны отражать от 85 до 95% вредных ультрафиолетовых лучей, но пропускать световой спектр, необходимый для фотосинтеза.
Для растений в открытом грунте можно самим сделать тень, установив дуги и натянув на них тонкий нетканый материал, который хорошо рассеивает солнечные лучи.
Ранее флорист Серафима Агеенко рассказала, как ухаживать за комнатными растениями в жару.