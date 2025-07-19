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Биолог Ноздрина рассказала, как уберечь огород в жару

Сильнее всего в летний зной страдают растения, высаженные в теплице.

Источник: Аргументы и факты

Растения в жару теряют завязи, их плоды мельчают, становятся суховатыми и горькими. О том, как спасти огород в летний зной, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

По ее словам, из-за жары у растений снижается иммунитет. В результате они не могут защитить себя от тли, паутинного клеща, белокрыли и других вредителей.

Ноздрина отметила, что особенно страдают культуры, высаженные в теплицы. Температура там может достигать 50  и выше. Биолог рекомендовала держать дверцы теплицы открытыми и по возможности установить светоотражающие материалы.

Поливать растения необходимо рано утром или поздно вечером. Сохранить увлажнение почвы в летний зной поможет мульчирование. Прикрывать почву можно слегка подсушенной травой или корой деревьев. Перенести жару растениям также помогут разнообразные гуматы и минеральные удобрения с калием, фосфором, азотом и микроэлементами. Культуры важно обработать средствами от солнечных ожогов и потери влаги. Они способны отражать от 85 до 95% вредных ультрафиолетовых лучей, но пропускать световой спектр, необходимый для фотосинтеза.

Для растений в открытом грунте можно самим сделать тень, установив дуги и натянув на них тонкий нетканый материал, который хорошо рассеивает солнечные лучи.

Ранее флорист Серафима Агеенко рассказала, как ухаживать за комнатными растениями в жару.