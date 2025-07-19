Названы самые популярные рассадники бактерий в повседневных вещах

В повседневном окружении есть множество предметов, которые используются каждый день, но часто люди не задумываются о том, насколько они могут быть грязными. От телефонов до кухонных губок, от зубных щеток до ручек тележек для покупок — на этих вещах скрываются невидимые армии бактерий. Хотя многие из них безвредны и даже полезны, при определенных условиях некоторые из микробов могут вызывать серьезные заболевания.