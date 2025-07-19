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Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в Москве на выходных прогнозируются дожди, но уже не тропические.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Дожди прогнозируются в Москве на выходных, они будут характерными для столицы — не такими интенсивными, как прошедшие в начале недели тропические ливни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня — совсем небольшие, будет чуть больше облачности. Во второй половине дня в субботу, в связи с северо-восточными потоками, будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что эти дожди будут не такими интенсивными, как в начале недели, а характерными для Москвы в июле.

«Кое-где четыре миллиметра осадков выпадет, кое-где 15», — добавил синоптик.

Вильфанд также подчеркнул, что июль — самый дождливый месяц в году.