Москвичам рассказали о погоде на выходных

«В ночь на субботу осадков не ожидается вообще, в первой половине дня — совсем небольшие, будет чуть больше облачности. Во второй половине дня в субботу, в связи с северо-восточными потоками, будет увеличиваться облачность, начнутся дожди, местами даже сильные. Воскресенье — более дождливый день», — сказал Вильфанд.