В России изменились правила перевозки детей в автомобиле: что теперь под запретом

Правительство Российской Федерации внесло изменения в Правила дорожного движения, ужесточив требования к перевозке детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Согласно новым нормам, в ПДД вводится четкое определение детской удерживающей системы. Теперь к таким устройствам относятся только сертифицированные конструкции, специально предназначенные для безопасной перевозки детей. В документе особо подчеркивается, что различные адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и аналогичные приспособления не считаются допустимыми удерживающими устройствами.
Технические требования к детским автокреслам устанавливаются регламентом Таможенного союза о безопасности транспортных средств. В пояснительной записке отмечается, что несертифицированные устройства, включая бескаркасные кресла и адаптеры ремней, не только не обеспечивают должной защиты при авариях, но и могут увеличить риск травмирования ребенка.
Особое внимание уделено проблеме сертификации адаптеров. Некоторые производители получают документы, позволяющие позиционировать свою продукцию как полноценные автокресла, что создает возможность для водителей избегать штрафов, используя небезопасные аналоги. Новые правила призваны устранить подобные лазейки и повысить безопасность детей-пассажиров.
Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что водителям запрещено принимать некоторые препараты перед тем, как садиться за руль. К ним относятся лекарства, содержащие производные барбитуровой кислоты. Эксперт уточнил, что при обнаружении таких веществ в организме водителя ему грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Воропаев добавил, что большинство медикаментов попадают под действие этого постановления.
Кроме того в России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний для водителей. Туда будут добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм. Также в документах заменят термин «ахроматопсия» на более широкое понятие — «аномалии цветового зрения». Это позволит учитывать больше нарушений цветовосприятия.