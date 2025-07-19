Американского астронавта уличили в намеке на инсценировку посадки «Аполлона-11» на Луну

«Вы смотрели анимацию, поэтому у вас возникали ассоциации с тем, что вы видели…. Вы слышали, как я говорил о том, на сколько метров мы отклоняемся влево и вправо, а потом я сказал о светофоре, остановке двигателя и еще о нескольких вещах, а затем Нил сказал: “Хьюстон, база транквилити”, — сказал Олдрин О’Брайену.