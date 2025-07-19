Американского астронавта уличили в намеке на инсценировку посадки «Аполлона-11» на Луну

В то время как Америка отмечает 59-ю годовщину высадки «Аполлона-11» на Луну, шокирующие кадры с астронавтом Баззом Олдрином вновь породили теории заговора о том, что вся лунная американская миссия, возможно, была инсценирована.
Базз Олдрин, второй человек, ступивший на поверхность Луны после Нила Армстронга, публично говорил об этой миссии на протяжении десятилетий, но два интервью из прошлого получили большой резонанс, и некоторые любители конспирологических теорий утверждают, что астронавт признал, что США так и не добрались до Луны.
Как пишет Daily Mail, на фоне празднования в США годовщины высадки человека на Луне, всплыли фрагменты двух интервью Олдрина, в которых, по-видимому, он признается, что Америка никогда не была на Луне.
Так, в 2000 году, выступая на шоу Конана О’Брайена, Олдрин ошеломил аудиторию, когда ведущий вспомнил, как в детстве наблюдал за высадкой на Луну. «Нет, вы этого не делали», — отрезал Олдрин. «Там не было телевизора, никто ничего не фотографировал. Вы смотрели анимацию».
Неловкий обмен репликами лишил О’Брайена дара речи и с тех пор собрал миллионы просмотров в Интернете, пишет Daily Mail.
Затем, в 2015 году, восьмилетняя девочка спросила бывшего астронавта, почему никто не вернулся на Луну. Олдрин ответил: «Потому что мы туда не летали, и так оно и случилось».
НАСА никогда не колебалось в своей позиции, что миссия «Аполлон-11» была реальной, что подтверждается данными телеметрии, лунными камнями и свидетельствами тысяч инженеров и ученых, напоминает Daily Mail.
Миссия «Аполлон-11» стартовала в 9:32 утра по восточному времени 16 июля 1969 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. На борту находились 38-летний командир Нил Армстронг, 39-летний пилот лунного модуля Базз Олдрин и 38-летний пилот командного модуля Майкл Коллинз, которые оставались на орбите, пока двое других приземлялись. А 20 июля в 16:17 по восточному времени Армстронг и Олдрин сели на лунную поверхность в посадочном модуле Eagle, и вскоре Армстронг вышел наружу и произнес свою ставшую знаменитой фразу: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества».
Этот момент транслировался по всему миру, и его посмотрели около 600 миллионов человек, хотя скептики уже давно сомневались в достоверности того, что увидели зрители.
Сомнения по поводу высадки на Луну зародились в середине 1970-х годов, вызванные общественным недоверием после Уотергейта и публикации документов Пентагона, пишет Daily Mail. С тех пор не утихают теории о постановочных декорациях, несоответствиях в освещении и подозрительных интервью.
НАСА неоднократно отвергало подобные заявления, ссылаясь на данные телеметрии, образцы лунных пород и свидетельства тысяч инженеров, ученых и астронавтов в качестве доказательства подлинности миссии.
Но и почти шесть десятилетий спустя, когда собственные слова Олдрина снова обрели популярность, одна из старейших теорий заговора в Америке отказывается умирать, констатирует Daily Mail. Интервью с Конаном О’Брайеном привело сторонников теории заговора в бешенство, поскольку они полагали, что обсуждение Олдрином анимированных фрагментов передач о высадке на Луну является доказательством того, что все это было подделкой.
«Вы смотрели анимацию, поэтому у вас возникали ассоциации с тем, что вы видели…. Вы слышали, как я говорил о том, на сколько метров мы отклоняемся влево и вправо, а потом я сказал о светофоре, остановке двигателя и еще о нескольких вещах, а затем Нил сказал: “Хьюстон, база транквилити”, — сказал Олдрин О’Брайену.
«Орел приземлился». Как вам это? Неплохая фраза". Однако, пишет Daily Mail, он имел в виду анимацию, использовавшуюся телекомпаниями в то время при освещении высадки на Луну, в сочетании с реальными кадрами.
В более свежем ролике Олдрин был показан на Национальном книжном фестивале 2015 года, где девочка спрашивает его о космосе. Когда астронавта спросили, почему никто «так давно не был на Луне», он ответил: «Потому что мы туда не летали, и так оно и случилось».
Ролик, широко распространенный в социальных сетях, обрывается на том, что Олдрин поясняет, что финансирование и смена приоритетов правительства привели к прекращению лунных миссий. Позже он объясняет: «Нам нужно знать, почему что-то остановилось в прошлом, если мы хотим, чтобы это продолжалось. Это вопрос ресурсов и денег, для новых миссий требуется новое оборудование».