Названы три региона России, где ожидается экстремальная жара

Аномально жаркая погода с температурами на 5−7 градусов выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «В Мурманской области с 19 по 22 июля на 7 градусов температура будет выше нормы: 27−29 градусов. Длительный период жаркой погоды в Питере: 25−27 градусов. Кстати, уже и 32 градуса тоже отмечалось, это редкий случай. В Карелии — то же самое, высокие температуры», — сказал он.
Метеоролог пояснил, что температура выше нормы на 5−7 градусов ожидается на юге европейской части России. Это касается Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии, где показатель может достигать 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу температура будет на 6 градусов выше нормы, ожидается до 38 градусов. «38−40 градусов — это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жесткое», — объяснил Вильфанд.
На Дальнем Востоке, на севере Якутии, прогнозируется высокая температура до 32 градусов (на 6−7° выше нормы), с возможным распространением потепления по региону. В Сахалинской области в выходные и до среды включительно ожидается около 30 градусов. В центре и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 32−35 градусов. В Амурской области жара составит 30−32 градуса в конце этой недели и начале следующей.
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