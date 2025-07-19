Слюсарь: в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА

В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах, это произошло ночью, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наибольшие последствия на земле — в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен», — написал Юрий Слюсарь в Telegram.
Он добавил, что сотрудница железной дороги получила ранения. Ее доставили в больницу. Врачи оказывают ей необходимую помочь. По словам Юрия Слюсаря, на станции Лихой оказались обесточены грузовой и пассажирский составы в результате обрыва линии электропередачи. На этом участке организовали реверсивное движение поездов. Врио губернатора региона отметил, что специалисты начали обезвреживать обломки беспилотников.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили 71 украинский дрон над российскими регионами в ночь на 19 июля.