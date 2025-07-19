Снижение загрязнения воздуха в соседней с Россией стране ускорило глобальное потепление

Снижение загрязнения воздуха может показаться положительным моментом. Но ученые теперь говорят, что снижение загрязнения воздуха в Восточной Азии на самом деле является причиной внезапного и стремительного ускорения глобального потепления. В то время как загрязнение воздуха убивает миллионы людей, оно также «отбеливает» облака. В свою очередь, это заставляет облака отражать больше солнечного света обратно в космос, что помогает сохранять прохладу на нашей планете.
По словам экспертов из Университета Рединга, по мере того, как Китай и другие страны сокращают свои выбросы, они непреднамеренно устраняют искусственную завесу, которая сдерживает изменение климата в полную силу.
Соавтор исследования, профессор Лаура Уилкокс из Университета Рединга, рассказала MailOnline: «Этот эффект затенения от загрязнения воздуха частично компенсировал потепление, которое мы должны были наблюдать из-за увеличения выбросов парниковых газов. Улучшая качество воздуха, мы частично устраняем этот эффект затенения, тем самым усиливая воздействие парниковых газов на потепление. Сокращение выбросов аэрозолей не вызывает потепления напрямую, но в большей степени раскрывает последствия выбросов парниковых газов».
С 1970 года температура в мире повышалась примерно на 0,18°C в десятилетие, но начиная примерно с 2010 года она внезапно увеличилась до 0,24°C, пишет Daily Mail.
Некоторых исследователей это привело к тревожному выводу о том, что чувствительность климата планеты — степень потепления, вызванная определенным количеством CO2, — может быть завышена. Однако доктор Уилкокс и ее соавторы предложили альтернативную теорию. Они заметили, что внезапное усиление потепления очень точно совпало с быстрой очисткой воздуха в Восточной Азии от загрязнения.
За последние несколько десятилетий страны Восточной Азии претерпели кардинальные изменения в области очистки воздуха. Китай, где загрязнение воздуха приводит к одному миллиону преждевременных смертей в год, обеспечил три четверти всех глобальных сокращений загрязнения воздуха за последнее десятилетие. Это, как отмечает Daily Mail, привело к сокращению выбросов диоксида серы на 75% за последние 15 лет.
Когда такие загрязняющие вещества, как диоксид серы, попадают в атмосферу, они образуют тонкий туман из мельчайших частиц, называемых сульфатными аэрозолями, которые поднимаются в атмосферу. Эти частицы сами отражают солнечный свет и влияют на формирование облаков, делая их более белыми и долговечными. Они действуют как «охлаждающий солнцезащитный козырек», который предотвращает попадание части солнечного излучения на Землю и задержку его из-за парникового эффекта.
Хотя очистка абсолютно необходима для спасения миллионов жизней, она также может привести к временному резкому потеплению.
Предыдущие исследования предсказывали, что на нашей планете станет теплее на 0,23°C, но на самом деле температура на планете составила 0,33°C. Используя 160 компьютерных симуляций, исследователи показали, что почти все дополнительное потепление за последние 15 лет было вызвано очисткой воздуха в Восточной Азии. Эти расчеты показали, что быстрая очистка в Восточной Азии привела к повышению температуры на 0,07°C.
В целом, загрязнение воздуха было настолько сильным, что за последнее столетие оно сдерживало антропогенное потепление на 0,5°C. Хотя это очень мало по сравнению с общим антропогенным потеплением, составляющим около 1,3°C с 1850 года, это показывает, что чувствительность климата Земли ниже, чем некоторые опасались.
Однако исследователи утверждают, что их исследование доказывает совершенно противоположное. Ведущий автор доктор Бьерн Самсет из Центра международных климатических исследований CICERO сказал MailOnline: «В некотором смысле это означает, что глобальное потепление стало еще хуже, чем раньше».
Загрязнение воздуха скрывало потепление, которое должно было вызвать повышение уровня CO2, и планета только сейчас приближается к тому уровню, к которому она должна была прийти.
Худшая часть периода наверстывания упущенного, возможно, уже позади, но планета будет продолжать нагреваться, поскольку выбросы парниковых газов станут основной движущей силой перемен.
«Большая часть потепления все еще связана и будет связана с выбросами парниковых газов, и планета будет продолжать нагреваться до тех пор, пока нам не удастся достичь нулевого уровня выбросов CO2, — говорит доктор Самсет. — Нам всегда приходилось сталкиваться с последствиями глобального потепления в полной мере. Фактически, чтобы соответствовать целям Парижского соглашения, мы теперь должны работать еще усерднее, чтобы быстро сократить выбросы парниковых газов, поскольку ускорение темпов глобального потепления приблизило нас к 1,5 градусам даже быстрее, чем мы опасались».