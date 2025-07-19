Снижение загрязнения воздуха в соседней с Россией стране ускорило глобальное потепление

«Большая часть потепления все еще связана и будет связана с выбросами парниковых газов, и планета будет продолжать нагреваться до тех пор, пока нам не удастся достичь нулевого уровня выбросов CO2, — говорит доктор Самсет. — Нам всегда приходилось сталкиваться с последствиями глобального потепления в полной мере. Фактически, чтобы соответствовать целям Парижского соглашения, мы теперь должны работать еще усерднее, чтобы быстро сократить выбросы парниковых газов, поскольку ускорение темпов глобального потепления приблизило нас к 1,5 градусам даже быстрее, чем мы опасались».