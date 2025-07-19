Раскрыта неожиданная правда гибели считавшегося непотопляемым «Титаника»

Конечно, напоминает Daily Mail, «Титаник» вовсе не был непотопляемым — он трагически затонул всего через два часа и 40 минут после столкновения с айсбергом, в результате чего погибло более 1500 человек, находившихся на борту. Но вера в то, что «Титаник» был непотопляем, вероятно, была широко распространена среди общественности до апреля 1912 года, несмотря на то, что нам обычно говорят сегодня.