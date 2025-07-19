Раскрыта неожиданная правда гибели считавшегося непотопляемым «Титаника»

С тех пор как «Титаник» затонул ранним утром 15 апреля 1912 года, его называли кораблем, который должен был быть «непотопляемым». На самом деле это слово стало жестоким синонимом фольклора о Титанике с тех пор, как судно, принадлежащее и эксплуатируемое британской фирмой White Star Line, трагически затонуло в ледяных водах Атлантики.
На следующий день после самой известной морской катастрофы газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала на первой полосе: «Менеджер “Уайт Стар Лайн” настаивал на том, что “Титаник” был непотопляем — даже после того, как он затонул».
Более 80 лет спустя в своей книге «Каждый сам за себя» английская писательница Берил Бейнбридж назвала «Титаник» «непотопляемым судном».
А в культовом фильме Джеймса Кэмерона 1997 года мать героини перед посадкой на борт говорит: «Так это и есть тот корабль, о котором говорят, что он непотопляемый?».
Но действительно ли «Титаник» описывался как таковой до того, как он отправился из Саутгемптона в свой первый рейс? Недавно был обнаружен малоизвестный документ, датированный 1911 годом — годом до катастрофы. И, возможно, более чем столетие спустя, он, наконец, откроет правду, отмечает Daily Mail.
Еще в 1999 году Ричард Хауэллс, преподаватель коммуникационных исследований в Университете Лидса, утверждал, что «Титаник» «никогда не рекламировался как непотопляемый корабль» до того, как он отправился в роковое плавание 10 апреля 1912 года.
Хауэллс сказал тогда: «Вряд ли население в целом считало “Титаник” уникальным, непотопляемым кораблем до его первого рейса». Он продолжил: «Однако, как только стало известно о катастрофе, все изменилось — как будто “Титаник” с самого начала считался непотопляемым».
Аналогичным образом, Королевский музей Гринвича, специализирующийся по истории мореплавания, утверждает на своем веб-сайте: «Титаник на самом деле никогда не назывался “непотопляемым”».
Известная интернет-энциклопедия также сообщает нам: «Вопреки распространенной мифологии, Титаник никогда не назывался “непотопляемым” без оговорок до тех пор, пока он не затонул».
На самом деле, многочисленные результаты поиска в Интернете говорят нам о том, что «Титаник» не был официально признан непотопляемым до рейса, пишет Daily Mail.
Но если мы посмотрим на исторический документ 1911 года, то увидим, что это просто неправда. В одном отрывке «Титаник» и его почти идентичный корабль-побратим «Олимпик» описываются следующим образом: «…эти два замечательных судна спроектированы так, чтобы быть непотопляемыми».
Конечно, напоминает Daily Mail, «Титаник» вовсе не был непотопляемым — он трагически затонул всего через два часа и 40 минут после столкновения с айсбергом, в результате чего погибло более 1500 человек, находившихся на борту. Но вера в то, что «Титаник» был непотопляем, вероятно, была широко распространена среди общественности до апреля 1912 года, несмотря на то, что нам обычно говорят сегодня.
Джошуа Аллен Милфорд, историк «Титаника», считает, что общественность назвала бы «непотопляемыми» «Олимпик» и чуть более крупный «Титаник» еще до их первых рейсов (в июне 1911 и апреле 1912 годов соответственно).
«Когда “Олимпик” столкнулся с кораблем HMS Hawke [в сентябре 1911 года] и не затонул, теория о непотопляемости “Титаника” была подтверждена, — сказал он в интервью MailOnline. — Несмотря на их размеры и удобства, это стало одной из причин того, что ожидания на “Олимпик” и “Титаник” были такими высокими и, возможно, даже привело к росту продаж билетов».
По словам Милфорда, компания Harland & Wolff, построившая «Титаник», «очень гордилась своими проектами» и с самого начала называла эти два корабля «практически непотопляемыми».
«В свою очередь, отраслевой журнал “The Shipbuilder” также использовал термин “практически непотопляемый”, — сказал он MailOnline. — Все это происходило, когда корабли находились на ранних стадиях строительства и до того, как они были спущены со стапелей».
По словам Милфорда, документ 1911 года, описывающий «два замечательных судна, спроектированных как непотопляемые», скорее всего, тоже принадлежит судостроителю.
Другие источники также описывали «Титаник» как непотопляемый, в том числе репортаж «Айриш Ньюс» и «Белфаст Морнинг Ньюс» за июнь 1911 года.
В отчете, посвященном спуску на воду корпуса «Титаника», описывалась система водонепроницаемых отсеков и электронных водонепроницаемых дверей и делался вывод, что «Титаник» был «практически непотопляем».
Сам капитан «Титаника» Эдвард Смит также утверждал, что ни одно современное пассажирское судно не способно затонуть. В 1907 году он сказал: «Я не могу представить себе никаких условий, которые могли бы привести к тому, что судно затонуло. Я не могу представить себе какой-либо серьезной катастрофы… Современное судостроение вышло за рамки этого».
Таким образом, утверждение о том, что «Титаник не считался непотопляемым до того, как затонул», имеет гораздо меньше оснований, чем нас заставляли верить, констатирует Daily Mail.
Лайнер «Титаник» затонул в Северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Более 1500 человек погибли, когда судно, на борту которого находилось 2224 пассажира и члена экипажа, затонуло под командованием капитана Эдварда Смита. На борту находились одни из богатейших людей мира, в том числе магнат недвижимости Джон Джейкоб Астор IV, правнук Джона Джейкоба Астора, основателя отеля Waldorf Astoria. Миллионер Бенджамин Гуггенхайм, наследник семейного горнодобывающего бизнеса, также погиб вместе с Исидором Штраусом, немцем по происхождению, совладельцем универмага Macy’s, и его верной женой Идой.
Этот лайнер был самым большим на тот момент и спроектирован таким образом, что считался «непотопляемым». На борту были тренажерный зал, библиотеки, бассейн, несколько ресторанов и кают первого класса класса люкс.
На борту не хватило спасательных шлюпок для всех пассажиров из-за устаревших правил безопасности на море.
Покинув Саутгемптон 10 апреля 1912 года, «Титаник» зашел в Шербур во Франции и Квинстаун в Ирландии, прежде чем отправиться в Нью-Йорк. 14 апреля 1912 года, через четыре дня после перехода, в 11:40 по корабельному времени судно столкнулось с айсбергом.
Джеймс Муди был на ночной вахте, когда произошло столкновение, и принял вызов вахтенного, спросив его: «Что вы видите?» Мужчина ответил: «Айсберг прямо по курсу». К 2:20 ночи, когда на борту все еще находились сотни людей, судно ушло под воду, унося с собой многих, включая Муди.
Несмотря на неоднократные сигналы бедствия и запуск сигнальных ракет с палуб, первое спасательное судно «Карпатия» прибыло почти через два часа, вытащив из воды более 700 человек.
Только в 1985 году обломки корабля были обнаружены на дне океана в виде двух частей — находка, которая попала в заголовки газет по всему миру, напоминает Daily Mail.