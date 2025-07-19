Синоптик Вильфанд: В трёх округах России ожидается экстремальная жара

В частности, в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях столбики термометров могут подняться до +40 градусов. В Северо-Западном федеральном округе температура на 5−7 градусов превысит норму. В Мурманской области с 19 по 22 июля ожидается 27−29 градусов, что на 7 градусов выше обычного. В Карелии и Санкт-Петербурге также прогнозируется длительный период жаркой погоды с температурой 25−27 градусов.
Синоптик отметил, что высокая температура ожидается и на Дальнем Востоке, в частности, на севере Якутии, где воздух прогреется до 32 градусов, что на 6−7 градусов выше нормы. В Сахалинской области в выходные и до среды включительно температура будет около 30 градусов. В центре и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 32−35 градусов. В Амурской области жара составит 30−32 градуса в конце этой недели и начале следующей.
«38−40 градусов — это очень высокая температура, тепловой удар можно получить, если находиться под прямыми солнечными лучами. И получить очень неприятные последствия ультрафиолетового облучения, потому что оно сейчас по-прежнему очень и очень жёсткое», — подчеркнул Вильфанд.
К концу следующей недели в Москве также ожидается потепление до +30 градусов. Температурный фон вернётся к климатической норме, характерной для этого периода. В пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15−20 градусов, а днём будет +24−29 градусов.