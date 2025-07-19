Синоптик Вильфанд: В трёх округах России ожидается экстремальная жара

Синоптик отметил, что высокая температура ожидается и на Дальнем Востоке, в частности, на севере Якутии, где воздух прогреется до 32 градусов, что на 6−7 градусов выше нормы. В Сахалинской области в выходные и до среды включительно температура будет около 30 градусов. В центре и на юге Хабаровского края воздух прогреется до 32−35 градусов. В Амурской области жара составит 30−32 градуса в конце этой недели и начале следующей.