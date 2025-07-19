На Соловках обнаружили редкую арктическую пиявку

«С начала 1970-х годов до 2025 года считалось, что на архипелаге обитают всего два вида пиявок — улитковая пиявка (Glossiphonia complanata) и пиявка двуглазая (Helobdella stagnalis). Причем в советское время пиявкам уделяли особое внимание в контексте их паразитирования на рыбах. Исследование подтвердило, что гирудофауна Соловков включает больше видов, чем это считалось ранее. Наиболее примечательной находкой стала глоссифония арктика (Glossiphonia arctica). Это довольно редкий вид, который ранее считался эндемичным для Большеземельской тундры и Полярного Урала», — сказали в ФИЦКИА.