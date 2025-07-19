Что предложил россиянин, которого Путин назвал «хитрюгой»: просивший выдавать семейные ипотеки авансом выступил с новой инициативой

По словам Плеханова, такая мера поможет решить сразу две проблемы. Во-первых, она даст возможность приобрести жилье тем молодым людям, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, но также нуждаются в улучшении жилищных условий. Во-вторых, это повысит привлекательность металлургических профессий среди молодежи и усилит кадровый потенциал предприятий.