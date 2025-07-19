Что предложил россиянин, которого Путин назвал «хитрюгой»: просивший выдавать семейные ипотеки авансом выступил с новой инициативой

Работник Магнитогорского металлургического комбината Владислав Плеханов, известный по недавнему диалогу с президентом Владимиром Путиным, выступил с новым предложением. Он считает необходимым ввести специальную льготную ипотеку для молодых специалистов металлургической отрасли в возрасте до 30 лет. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Плеханова, такая мера поможет решить сразу две проблемы. Во-первых, она даст возможность приобрести жилье тем молодым людям, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, но также нуждаются в улучшении жилищных условий. Во-вторых, это повысит привлекательность металлургических профессий среди молодежи и усилит кадровый потенциал предприятий.
Собеседник агентства подчеркнул, что сам является представителем династии металлургов. Он окончил Магнитогорский государственный технический университет и в настоящее время завершает обучение в магистратуре.
Напомним, Плеханов обращался к президенту с вопросом о возможной корректировке программы «Молодая семья», предложив выдавать семейные ипотеки авансом, то есть до появления детей. На что Путин в шутливой форме назвал его «хитрюгой».