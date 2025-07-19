Стало известно, каким мужчинам больше доверяют женщины

Результаты показали: предложения от мужчин с привлекательным лицом или голосом принимались чаще — даже если они были несправедливы. В игре на наказание справедливые предложения от симпатичных мужчин воспринимались как особенно разумные. Но если симпатичный и «дружелюбный» мужчина вел себя эгоистично, это воспринималось как особенно резкое несоответствие и вызывало негативную реакцию.