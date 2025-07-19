Зловещее послание: у входа в древнюю церковь найдено леденящее душу предупреждение

«Зловещее послание, найденное у входа в древнюю христианскую церковь, является леденящим душу предупреждением для всех, кто туда входит», — так озаглавлен материал в британском таблоиде Daily Mail, в котором рассказывается о том, как перед входом в церковь пятого века было найдено послание, оставленное в качестве предупреждения для всех, кто осмеливался войти. Археологи обнаружили зловещий текст во время раскопок церкви № 1 в древнем городе Олимпос, расположенном в районе Кумлуджа в Анталии (Турция).
Послание, выложенное в виде потрясающей мозаики, гласит: «Только те, кто на правильном пути, могут войти сюда». Команда исследователей заявила, что это было сделано для того, чтобы направлять поведение тех, кто входит в священное пространство, и отпугивать тех, кто не придерживается христианства.
В руинах церкви они обнаружили другие мозаичные полы с геометрическими фигурами и ботаническими узорами, пишет Daily Mail. Помимо церкви, археологи обнаружили остатки гражданского дома, построенного на месте, которое когда-то было некрополем или могильником римской эпохи. В византийский период этот район, вероятно, перепрофилировался из-за роста населения, и жилые здания заменили более старые гробницы.
Здание, также построенное в пятом веке нашей эры, позже было перестроено после пожара в шестом веке. В нем были выложенные камнем полы и множество комнат, и исследователи обнаружили, что первоначальная планировка и функции здания в основном остались нетронутыми во время реконструкции.
Гекчен Куртулуш Озташкын, доцент Университета Памуккале и руководитель раскопок в рамках проекта, рассказывает: «Эти находки подтверждают, что Олимпос является одним из самых богатых древних городов в регионе Ликия с точки зрения мозаичных полов. Олимпос продолжает удивлять нас своим богатым мозаичным наследием».
Послание было создано с помощью цветных плиток, выложенных на земле в форме круга. Мозаичная надпись, размещенная прямо у входа в церковь, гласит: «Только те, кто на праведном пути, могут войти сюда, — добавил Озташкын. — Мы также обнаружили мозаики с именами благотворителей церкви».
Раскопки на этом месте продолжаются с 2006 года, и в течение последних четырех лет археологические бригады работали круглый год без перерывов.
«Олимпос полон сюрпризов. В 2017, 2022 и 2023 годах мы обнаружили богато украшенные мозаичные полы в различных сооружениях, — отмечает Озташкын. — В 2024 году мы обнаружили мозаику на полу церкви № 1, в том числе надпись прямо у входа».
На сегодняшний день археологи обнаружили на Олимпе несколько важных сооружений, в том числе церкви № 1 и 3, входной комплекс, епископский дворец, мост, мавзолей ликийского правителя Марка Аврелия Архиполиса, здание, украшенное мозаикой, саркофаг Антимаха и монументальные гробницы в гавани, пишет Daily Mail.
«Наши работы на месте все еще продолжаются, — подчеркивает Озташкын. — Мы сохранили общую структуру здания и сейчас готовимся исследовать то, что, по нашему мнению, может быть храмом. Ближе к концу прошлого года мы обнаружили каменные стены, которые, по-видимому, являлись религиозным сооружением. Раскопки в этом районе начнутся в ближайшее время».
Озташкын отметил, что работы в северной части города, как ожидается, будут завершены в течение двух лет, после чего внимание переключится на южную зону. Среди находок этого года — большой сосуд для хранения, обнаруженный в гражданском поселении. Многие из артефактов, найденных в городе, сейчас выставлены в археологическом музее Антальи.
Христианство впервые появилось на территории современной Турции в первом веке нашей эры, пишет Daily Mail. Этот регион сыграл решающую роль в раннем распространении христианства благодаря своему расположению в Римской империи и многочисленным городским центрам.
Олимпос, первоначально ликийский город, а затем входивший в состав Римской империи, также стал важным христианским центром в ранневизантийскую эпоху. К пятому веку нашей эры христианские церкви и жилые здания были построены поверх более ранних языческих и римских сооружений, демонстрируя, как город переходил от своих классических корней к христианской идентичности.