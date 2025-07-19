Зловещее послание: у входа в древнюю церковь найдено леденящее душу предупреждение

«Зловещее послание, найденное у входа в древнюю христианскую церковь, является леденящим душу предупреждением для всех, кто туда входит», — так озаглавлен материал в британском таблоиде Daily Mail, в котором рассказывается о том, как перед входом в церковь пятого века было найдено послание, оставленное в качестве предупреждения для всех, кто осмеливался войти. Археологи обнаружили зловещий текст во время раскопок церкви № 1 в древнем городе Олимпос, расположенном в районе Кумлуджа в Анталии (Турция).