Выявлена взаимосвязь психики и места жительства

Вы когда-нибудь чувствовали, что место проживания влияет на психическое здоровье? Оказывается, вам это не кажется. Новый анализ восьмилетних данных, полученных в ходе исследования отношения и ценностей в Новой Зеландии, показал, что частота переездов и место жительства тесно связаны с психическим здоровьем.
Ощущает ли человек, живя в удобном для пеших прогулок и зелёном пригороде с парками и стабильными соседями, то же, что и в более динамичном районе с небольшим количеством услуг и оживлёнными магистралями? Вероятно, нет. Искусственная и естественная среда формируют то, насколько безопасно, комфортно и уравновешенно человек себя чувствует.
Во время исследования ученые ставили цель узнать, в какой степени психическое здоровье человека зависит от того, где он живет, и в какой степени психическое здоровье человека определяет, где он в конечном итоге будет жить. Наблюдая за одними и теми же людьми год за годом, команда психологов изучала закономерности: как менялось их психическое здоровье, меняли ли они место жительства, каков был их доступ к положительным и отрицательным факторам окружающей среды, и как менялся район их проживания с точки зрения таких факторов как бедность, безработица и перенаселенность.
Также учитывали возраст, вес и физическая активность, которые также могли влиять на психическое здоровье. В исследовании была использована методика машинного анализа, в частности, алгоритмы случайного леса. Эти инструменты позволили построить множество индивидуальных моделей (деревьев), изучающих влияние различных факторов на психическое здоровье. Было также проведено моделирование методом Монте-Карло — своего рода высокотехнологичный хрустальный шар, позволяющий увидеть, что может произойти с психическим здоровьем со временем, если условия в районе улучшатся.
В ходе моделирования были созданы несколько будущих сценариев с лучшими условиями проживания в каждом районе, для прогнозирования результатов в отношении психического здоровья в каждом из них использовался метод случайного леса, а затем результаты были усреднены.
После суммирования результатов отдельных анализов была обнаружена потенциальная отрицательная обратная связь. Люди, страдающие депрессией или тревожным расстройством, чаще переезжали, а те, кто переезжал, в среднем чаще сталкивались с ухудшением психического здоровья в дальнейшем.
И это ещё не всё. Люди с устойчивыми проблемами психического здоровья не просто чаще переезжали, но и чаще переезжали в более неблагополучные районы. Другими словами, более слабое психическое здоровье было связано с более высокой вероятностью оказаться в местах с меньшим количеством ресурсов и потенциально более высоким риском постоянного стресса.
Исследователи не смогли определить причины переездов, но предположили, что проблемы с психическим здоровьем были связаны с нестабильной жилищной ситуацией, финансовыми трудностями или необходимостью начать всё с начала.
Было установлено, что люди, которые переезжали реже, особенно в районах с низким уровнем бедности, как правило, имели лучшее психическое здоровье в долгосрочной перспективе. Поэтому стабильность имеет значение. Как и район проживания.
Полученные учеными результаты ставят под сомнение представление о том, что психическое здоровье — это только то, что находится внутри нас.
«Место нашего проживания играет ключевую роль в формировании наших чувств. Но дело не только в том, что окружающая среда влияет на наш разум. Наш разум также может направлять нас в различные среды», — поясняют специалисты.
Исследование показало, что психическое здоровье и место проживания потенциально замкнуты в цикле обратной связи. Одно влияет на другое, и этот цикл может либо способствовать благополучию, либо способствовать его ухудшению.
Это имеет реальные последствия для того, как можно поддержать людей с проблемами психического здоровья.
Ученые пришли к выводу, что, если человек уже испытывал трудности, он с большей вероятностью переедет и окажется в месте, которое усложнит ему жизнь. И речь идёт не только о личном выборе. Речь идёт о созданных нами системах, рынках жилья, неравенстве доходов, доступе к медицинской помощи и многом другом.
«Если мы хотим улучшить психическое здоровье на уровне всего населения, нам нужно думать не только об отдельных людях. Нам нужно думать о месте, потому что в конечном итоге психическое здоровье живет не только в разуме; оно также обуславливается местами, где мы живем», — заключают исследователи.