Выявлена взаимосвязь психики и места жительства

Во время исследования ученые ставили цель узнать, в какой степени психическое здоровье человека зависит от того, где он живет, и в какой степени психическое здоровье человека определяет, где он в конечном итоге будет жить. Наблюдая за одними и теми же людьми год за годом, команда психологов изучала закономерности: как менялось их психическое здоровье, меняли ли они место жительства, каков был их доступ к положительным и отрицательным факторам окружающей среды, и как менялся район их проживания с точки зрения таких факторов как бедность, безработица и перенаселенность.