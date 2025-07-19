Забытую 80-летнюю машину назвали ключом к спасению от искусственного интеллекта

Это революционное изобретение было заявлено как встроенное в стол персональное устройство, способное хранить большое количество документов. Некоторые говорят, что гипотетический дизайн, который так и не был реализован на производственных линиях, заложил основу для Интернета. Доктор Рудорфер считает, что это изобретение также могло бы преподать нам ценные уроки об искусственном интеллекте и о том, как избежать того, чтобы машины вторгались в нашу жизнь.