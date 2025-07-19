Россиян призвали позаботиться о данных из-за возможной блокировки WhatsApp

Россиянам стоит позаботиться о сохранности своих данных, в том числе переписок, медиафайлов и контактов, на фоне новостей о возможном внесении WhatsApp* в список ПО из недружественных стран. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Он отметил, что самое главное — активировать и проверить облачное резервное копирование.
«Для Android откройте настройки WhatsApp, перейдите в “Чаты” → “Резервная копия чатов”, выберите ежедневную частоту и убедитесь, что привязан ваш аккаунт Google Drive с достаточным местом. Пользователям iOS нужно в настройках мессенджера в разделе “Чаты” → “Резервная копия чатов” активировать копирование в iCloud и немедленно создать резервную копию (“Создать сейчас”), также проверив доступное место в iCloud. Включите сквозное шифрование резервных копий на iOS и обязательно запомните пароль — без него восстановление будет невозможно», — рекомендовал эксперт.
Он призвал не полагаться только на облако. Резервирование Силаев посоветовал дополнить ручным экспортом критически важных индивидуальных и групповых чатов. Для этого необходимо открыть нужный диалог и через меню (три точки) выбрать «Еще» → «Экспорт чата», указать, включать ли медиафайлы, а затем сохранить полученный ZIP-архив. Его можно отправить на email, сохранить на компьютер, внешний жесткий диск или в альтернативное облако (Яндекс. Диск, Mail.ru Cloud). Важно помнить, что экспортировать можно по одному чату за раз.
Нужные фото, видео и документы из чатов лучше сохранять в галерею вручную. На Android все медиа WhatsApp хранятся в папке WhatsApp/Media во внутренней памяти или на SD-карте. Эту папку нужно скопировать на компьютер или внешний накопитель. Пользователям iOS для доступа к файлам приложения потребуются iTunes/Finder или доверенные сторонние инструменты. Список контактов необходимо экспортировать в стандартный файл .vcf через системные настройки телефона (Android: приложение «Контакты» → Управление контактами → Импорт/экспорт; iOS: Настройки → Основные → Сброс → Экспорт контактов). Файл необходимо сохранить отдельно.
Некоторые данные из WhatsApp можно импортировать в Telegram, в котором для этого есть специальная функция. Стоит помнить, что импортируется только текст, а медиафайлы переносятся выборочно.
Ранее в Госдуме допустили блокировку WhatsApp и Telegram в России.
*Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской.