Россиян призвали позаботиться о данных из-за возможной блокировки WhatsApp

Он призвал не полагаться только на облако. Резервирование Силаев посоветовал дополнить ручным экспортом критически важных индивидуальных и групповых чатов. Для этого необходимо открыть нужный диалог и через меню (три точки) выбрать «Еще» → «Экспорт чата», указать, включать ли медиафайлы, а затем сохранить полученный ZIP-архив. Его можно отправить на email, сохранить на компьютер, внешний жесткий диск или в альтернативное облако (Яндекс. Диск, Mail.ru Cloud). Важно помнить, что экспортировать можно по одному чату за раз.