Восемь детей родились с ДНК от трех человек в ходе первого в мире исследования ЭКО

Хотя британское исследование стало первым в истории, в котором участвовало несколько матерей, восемь детей, рожденных ими, не стали первыми, рожденными с ДНК от трех человек. Впервые это произошло в 2016 году, когда женщина проходила лечение у американских репродуктологов в Мексике, где не было законов, регулирующих эту практику. В этом новаторском случае использовался аналогичный метод ЭКО.