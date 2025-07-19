Восемь детей родились с ДНК от трех человек в ходе первого в мире исследования ЭКО

В Великобритании родилось восемь здоровых детей с помощью новой технологии ЭКО, которая успешно снизила риск наследования генетических заболеваний от матерей. Эти результаты были восприняты научным сообществом как прорыв, вселяющий надежду на то, что женщины с мутациями в митохондриальной ДНК когда-нибудь смогут иметь детей, не передавая им тяжёлые или смертельные заболевания.
Согласно исследованию, один из каждых 5 тысяч новорожденных страдает митохондриальными заболеваниями, которые не поддаются лечению и включают такие симптомы, как нарушение зрения, диабет и атрофия мышц.
В 2015 году Великобритания стала первой страной, одобрившей метод экстракорпорального оплодотворения, при котором используется небольшое количество здоровой митохондриальной ДНК из яйцеклетки донора — вместе с яйцеклеткой матери и спермой отца.
Некоторые этот процесс «трехродительским», хотя исследователи выступают против этого термина, поскольку только около 0,1 процента ДНК новорожденного исходит от донора.
Из 22 женщин, прошедших лечение в Ньюкаслском центре репродуктивной медицины на северо-востоке Англии, родилось восемь детей. Возраст четырёх мальчиков и четырёх девочек сейчас варьируется от 6 месяцев до 2 лет.
Согласно исследованию, количество мутировавшей митохондриальной ДНК, вызывающей заболевание, у шести младенцев снизилось на 95−100 процентов. У двух других новорожденных оно снизилось на 77−88 процента, что ниже уровня, вызывающего заболевание.
Это свидетельствует о том, что данная методика «эффективна в снижении передачи» заболеваний от матери ребенку.
По словам исследователей, в настоящее время восемь детей здоровы, хотя у одного из них было выявлено нарушение сердечного ритма, которое было успешно вылечено.
Эксперимент продолжится, поскольку за здоровьем малышей будут наблюдать в ближайшие годы, чтобы выяснить, возникнут ли проблемы.
Эксперт по репродуктивной генетике Дэган Уэллс отметил, что из восьми детей у троих проявились некоторые признаки так называемой «реверсии», которая до сих пор мало изучена.
«Это явление, при котором терапия изначально позволяет добиться появления эмбриона с очень небольшим количеством дефектных митохондрий, но к моменту рождения ребенка доля аномальных митохондрий в его клетках значительно увеличивается», — пояснил он.
Тем не менее, шведский эксперт по репродукции Нильс-Горан Ларссон назвал его «прорывом». Он добавил, что новая технология предлагает «очень важную репродуктивную возможность» для семей, пострадавших от «разрушительных» митохондриальных заболеваний.
Хотя британское исследование стало первым в истории, в котором участвовало несколько матерей, восемь детей, рожденных ими, не стали первыми, рожденными с ДНК от трех человек. Впервые это произошло в 2016 году, когда женщина проходила лечение у американских репродуктологов в Мексике, где не было законов, регулирующих эту практику. В этом новаторском случае использовался аналогичный метод ЭКО.
Донорство митохондрий остается спорным и не одобрено во многих странах, включая США и Францию. Религиозные лидеры выступили против этой процедуры, поскольку она подразумевает уничтожение человеческих эмбрионов. Другие противники выразили опасения, что она может открыть путь к появлению генно-модифицированных ткк называемых «дизайнерских детей».
Этическая экспертиза, проведенная независимым британским Советом Наффилда по биоэтике, сыграла «важную роль» в проведении нового исследования, сообщила в среду директор совета Даниэль Хэмм.
Глава британского Управления по оплодотворению и эмбриологии человека Питер Томпсон, одобривший данную процедуру, заявил, что к лечению будут иметь право только люди с «очень высоким риском» передачи митохондриального заболевания.
Французский специалист по митохондриальным заболеваниям Жюли Стеффанн заявила, что «это вопрос соотношения риска и пользы: при митохондриальном заболевании польза очевидна», а «в контексте бесплодия это не доказано».