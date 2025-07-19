Революционное открытие о Троянской войне подтвердило правдивость легендарной истории

Археологи, проводящие раскопки на руинах древней Трои, обнаружили новые свидетельства жестокого конфликта бронзового века, который перекликается с «Илиадой» Гомера.
Согласно «Илиаде» Гомера, война началась после того, как Парис из Трои похитил Елену, жену спартанского царя, и греки начали осаду, длившуюся 10 лет, напоминает Daily Mail. Самая известная сцена этой легенды — деревянный конь, с помощью которого греки проникли в осажденный город и разрушили его изнутри.
Теперь группа турецких исследователей обнаружила десятки глиняных и сглаженных речных камней для пращи, найденных прямо за стенами того, что могло быть дворцовыми стенами, а также наконечники стрел, обугленные здания и наспех захороненные человеческие скелеты, пишет Daily Mail.
По словам экспертов, все вместе эти улики рисуют пугающую картину боя на близком расстоянии и внезапного катастрофического падения, как это описывали древние греки.
«Такая концентрация камней для пращи на такой небольшой территории свидетельствует об интенсивных боевых действиях, либо отчаянной обороне, либо полномасштабном наступлении», — отмечает профессор Рустем Аслан из Университета Чанаккале, который руководит раскопками.
Камни для пращи, отполированные до аэродинамического совершенства, были одним из самых смертоносных видов оружия бронзового века, способным на большом расстоянии раскалывать черепа, если их метать из кожаных пращей. Камни, найденные на этом месте, датируются примерно 3200−3600 годами назад, что, как полагают, соответствует периоду Троянской войны, которая, по мнению греческих историков, произошла около 1184 года до нашей эры.
На протяжении веков, пишет Daily Mail, ученые отвергали «Илиаду» Гомера как чистый миф, поэтическую фантазию, в центре которой — ссора из-за Елены, «лица, спустившего на воду тысячу кораблей», и деревянного коня, обманувшего целый город. Но новые находки свидетельствуют о том, что за легендой, возможно, стояла настоящая война.
Раскопки, которые проводились этим летом в рамках проекта «Наследие для будущего» при поддержке Министерства культуры и туризма Турции, были сосредоточены на дворце, рыночной площади и оборонительных стенах Трои, сильно укрепленного города, когда-то известного в хеттских текстах как Вилуса.
Там археологи обнаружили тайник с военными реликвиями: костяные орудия, заостренный наконечник, используемый для прокалывания кожаных доспехов, и даже кастет, который, вероятно, использовался в качестве игрового кубика, намекая на жизнь солдат, ожидающих битвы. Но именно слой разрушений, впервые обнаруженный в 2024 году и теперь еще более расширенный, ошеломил исследователей. Он содержит обгоревшие руины, сломанное оружие и человеческие останки, захороненные в спешке, — признаки внезапного жестокого нападения, а не медленного разрушения.
Находка команды, в сочетании с наконечниками стрел из предыдущих раскопок, убедительно свидетельствует о том, что в этой части города развернулись ожесточенные бои, вероятно, на поле битвы, где защитники оказали последнее сопротивление. Это также согласуется с древними текстами, отмечает Daily Mail.
И Геродот, и Эратосфен, греческие историки, писавшие столетия спустя, утверждали, что Троянская война была реальным событием, в то время как римский поэт Вергилий увековечил ее последствия в «Энеиде», описав выживших, бежавших из горящего города.
Согласно легенде, один из таких выживших, Эней, впоследствии основал линию, которая привела к самому Риму.
Древняя Троя не была захолустьем. Ее расположение рядом с Дарданеллами делало ее важным торговым центром между Европой и Азией, богатым товарами и стратегически расположенным для контроля доступа с моря. Город мог похвастаться каменными башнями, длинными стенами и сложной городской структурой, что делало его ценной и хорошо защищенной целью.
Современные археологи работают на этом месте с 1870-х годов, но сейчас внимание привлекло очень специфическое время: 1500−1200 годы до н.э., эпоха, которая чаще всего ассоциируется с «Илиадой».
Многие эксперты сходятся во мнении, что Троя существовала, но сейчас многие также считают, что она пережила настоящую войну во время распада бронзового века, когда империи по всему Средиземноморью рушились из-за вторжений, восстаний и массовой миграции.
До сих пор нет никаких физических свидетельств существования деревянного коня, и ученые предупреждают, что это могло быть поэтической символикой, метафорой обмана или предательства, напоминает Daily Mail.