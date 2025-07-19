Революционное открытие о Троянской войне подтвердило правдивость легендарной истории

Там археологи обнаружили тайник с военными реликвиями: костяные орудия, заостренный наконечник, используемый для прокалывания кожаных доспехов, и даже кастет, который, вероятно, использовался в качестве игрового кубика, намекая на жизнь солдат, ожидающих битвы. Но именно слой разрушений, впервые обнаруженный в 2024 году и теперь еще более расширенный, ошеломил исследователей. Он содержит обгоревшие руины, сломанное оружие и человеческие останки, захороненные в спешке, — признаки внезапного жестокого нападения, а не медленного разрушения.