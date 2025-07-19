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LETA: Латвия хочет выдворить из страны 841 гражданина РФ

Латвийские власти потребовали от россиян, не оформивших статус постоянного резидента ЕС, покинуть страну. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). По информации ведомства, 841 гражданин России не предоставил необходимые документы для продления пребывания.

Латвийские власти потребовали от россиян, не оформивших статус постоянного резидента ЕС, покинуть страну. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (PMLP). По информации ведомства, 841 гражданин России не предоставил необходимые документы для продления пребывания.

Из-за этого всем им предстоит выехать из Латвии до 30 ноября 2025 года. Такая мера связана с поправками в Закон об иммиграции, которые были приняты летом 2024 года.

В PMLP пояснили, что россияне, желающие остаться в стране, должны подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание и успешно сдать языковой тест по латышскому языку.

Таким образом, для продолжения легального проживания в Латвии необходимо соответствовать новым требованиям, установленным законодательством страны, передает агентство.

У российских туристов перестанут принимать загранпаспорта старого образца при въезде в некоторые страны. Такое правило уже действует во Франции, и вслед за ней другие европейские государства тоже могут усложнить условия путешествия для россиян. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие страны не будут принимать паспорта старого образца.