LETA: Латвия хочет выдворить из страны 841 гражданина РФ

У российских туристов перестанут принимать загранпаспорта старого образца при въезде в некоторые страны. Такое правило уже действует во Франции, и вслед за ней другие европейские государства тоже могут усложнить условия путешествия для россиян. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие страны не будут принимать паспорта старого образца.