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Боец РФ: в Сумской области заградотряды ВСУ ликвидировали своих военных

Боец РФ сообщил, что ВСУ вели атаки при помощи дронов-камикадзе по мужчинам в течение часа.

Источник: Аргументы и факты

Украинские операторы дронов ликвидировали пятерых военных ВСУ, которые были переодеты в гражданскую одежду, во время бегства из деревни в Сумской области, рассказал РИА Новости боец РФ.

По его словам, в деревне Сумской области заметили пять человек, которые бегали от одного места к другому. Он уточнил, что за мужчинами гонялись украинские FPV-дроны.

«Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (украинские операторы дронов — прим. ред.) решили от них избавиться, я бы назвал даже это “заградотряды FPV”, которые убивают своих же», — сообщил военнослужащий подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Волк».

Боец РФ добавил, что ВСУ вели атаки при помощи дронов-камикадзе по мужчинам в течение часа.

Ранее украинский пленный рассказал, что ВСУ пытались ликвидировать своих военных, которые отказывались идти на штурм.

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