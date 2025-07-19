В Красноярском крае родился первый пингвинёнок России

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» произошло уникальное событие — здесь родился первый очковый пингвинёнок в России. В 2011 году в парк привезли девять очковых пингвинов. Вскоре пара пингвинов по кличке Лёня и Марфа отложили яйцо в уличном вольере.
Из-за надвигающихся холодов яйцо пришлось забрать и поместить в инкубатор. Через несколько месяцев на свет появился маленький Чуди — первый очковый пингвинёнок, родившийся в России.
Орнитологи взяли на себя роль «мам» и кормили малыша. Чуди находился на искусственном вскармливании. Когда он окреп, его начали учить плавать. Сначала пингвинёнку показали воду, затем аккуратно намочили, как маленького ребенка. Орнитологи учили Чуди самостоятельно выбираться из бассейна по ступенькам. Чуди оказался очень смышлёным и уже после третьего заплыва начал купаться самостоятельно.
Очковые пингвины — это единственный вид пингвинов, обитающий в Африке. Они находятся под охраной правительства ЮАР и относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Холод они совсем не любят, поэтому особенно ценно, что «Роев ручей» стал для них настоящим домом.
Как ранее писал «МК в Красноярске», из Красноярска вывезли домашних животных на отдых за границу. Кроме того, через аэропорт было ввезено 851 экземпляр декоративных птиц, которые также прошли все необходимые проверки.