В Красноярском крае родился первый пингвинёнок России

Орнитологи взяли на себя роль «мам» и кормили малыша. Чуди находился на искусственном вскармливании. Когда он окреп, его начали учить плавать. Сначала пингвинёнку показали воду, затем аккуратно намочили, как маленького ребенка. Орнитологи учили Чуди самостоятельно выбираться из бассейна по ступенькам. Чуди оказался очень смышлёным и уже после третьего заплыва начал купаться самостоятельно.