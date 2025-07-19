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Пленный рассказал об азербайджанском наемнике, «утилизировавшем» украинцев

Наемник из Азербайджана, командовавший второй ротой 225-й бригады ВСУ, заявлял об «утилизации» украинцев, сообщил РИА Новости военнопленный из Львова по имени Петр Климишевский.

Наемник из Азербайджана, командовавший второй ротой 225-й бригады ВСУ, заявлял об «утилизации» украинцев, сообщил РИА Новости военнопленный из Львова по имени Петр Климишевский.

«Он… целенаправленно “сливал” личный состав», — заявил он.

По словам пленного, сразу же после прибытия пополнения азербайджанец отправлял новобранцев на передовую, где их ждала смерть.

«Смеялся и называл это утилизацией», — рассказал пленный.

По словам Климишевского, командир говорил на русском и носил нашивку с флагом Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. Для отобранных новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки, говорится в сообщении. В июне российское посольство в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в вербовке местных граждан для участия в боях на стороне ВСУ, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо». Сами наемники в интервью признают низкую координацию со стороны ВСУ, малые шансы на выживание из-за высокой интенсивности боев, несопоставимой с конфликтами в Афганистане или на Ближнем Востоке.

Читайте материал: Финский наемник рассказал о службе в ВСУ.