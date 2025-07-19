Ранее сообщалось, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. Для отобранных новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки, говорится в сообщении. В июне российское посольство в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в вербовке местных граждан для участия в боях на стороне ВСУ, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.