Наемник из Азербайджана, командовавший второй ротой 225-й бригады ВСУ, заявлял об «утилизации» украинцев, сообщил РИА Новости военнопленный из Львова по имени Петр Климишевский.
«Он… целенаправленно “сливал” личный состав», — заявил он.
По словам пленного, сразу же после прибытия пополнения азербайджанец отправлял новобранцев на передовую, где их ждала смерть.
«Смеялся и называл это утилизацией», — рассказал пленный.
По словам Климишевского, командир говорил на русском и носил нашивку с флагом Азербайджана.
Ранее сообщалось, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ воюет мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force. Для отобранных новобранцев предусмотрен двухмесячный курс базовой боевой подготовки, говорится в сообщении. В июне российское посольство в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в вербовке местных граждан для участия в боях на стороне ВСУ, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников как «пушечное мясо». Сами наемники в интервью признают низкую координацию со стороны ВСУ, малые шансы на выживание из-за высокой интенсивности боев, несопоставимой с конфликтами в Афганистане или на Ближнем Востоке.
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