В Омской области произошло смертельное ДТП

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ОМВД России по Москаленскому району накануне вечером. Легковой автомобиль столкнулся с двумя большегрузами на автодороге «Челябинск — Новосибирск». 45-летний водитель «Лады» погиб на месте ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» двигался по автодороге «Челябинск — Новосибирск» и в районе 706 километра выехал на встречную полосу движения. В результате чего произошло столкновение с большегрузом «Скания», который двигался навстречу. Сразу после этого ситуация повторилась: отечественный автомобиль допустил столкновение с большегрузом «Вольво».
От легкового автомобиля в результате двух столкновений практически ничего не осталось. 45-летний водитель «Лады» от полученных травм скончался еще до приезда скорой медицинской помощи.
Почему водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение — непонятно. Возможно, он просто не справился с управлением. Все обстоятельства и причины произошедшего предстоит выяснить правоохранителям в ходе проверки.