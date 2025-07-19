В Омской области произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» двигался по автодороге «Челябинск — Новосибирск» и в районе 706 километра выехал на встречную полосу движения. В результате чего произошло столкновение с большегрузом «Скания», который двигался навстречу. Сразу после этого ситуация повторилась: отечественный автомобиль допустил столкновение с большегрузом «Вольво».