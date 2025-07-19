Раскрыта неожиданная истинная история происхождения величественного Гранд-Каньона

Новое исследование предполагает, что образование одного из символов США — знаменитого Гранд-каньона — может быть связано с падением метеорита, которое сотни веков назад создало еще одну удивительную достопримечательность Аризоны.
В то время как потрясающий национальный парк северной Аризоны сделался уже давно культовой достопримечательностью среди любителей природы, его история мало кому известна, отмечает Daily Mail.
По данным Службы национальных парков (NPS), в прошлом образование каньона с крутыми склонами в основном объяснялось сдвигами тектонических плит и эрозией со стороны реки Колорадо.
Гранд-каньон тянется на 277 миль вдоль реки, которая «разрушала горные породы в течение последних пяти-шести миллионов лет», — отмечают в Службе национальных парков.
Но в новом исследовании Geology, опубликованном на днях, предлагается новая смелая теория, объясняющая, откуда могло произойти это наводнение. Исследователи связали с образованием Гранд-Каньона еще одну географическую особенность Аризоны — метеоритный кратер.
Метеоритный кратер, расположенный примерно в 130 милях к юго-востоку от южного края Гранд-Каньона, был образован более 56 000 лет назад крупным железо-никелевым астероидом.
В исследовании выдвигается гипотеза, что столкновение вызвало оползни в Гранд-каньоне, которые в значительной степени повлияли на его формирование. Предположительно, эти оползни перекрыли реку Колорадо и образовали в каньоне «палеолейк» — древнее озеро, которого больше не существует.
Вопрос о каньоне, на который нет ответа, заключается в том, как и когда коряги оказались в пещере Стэнтонс, расположенной на территории национального парка, поскольку верхняя часть пещеры находится примерно в 150 футах над рекой.
«Это потребовало бы наводнения в 10 раз большего уровня, чем любое наводнение, случавшееся за последние несколько тысяч лет, — написал в своем сообщении один из авторов исследования, профессор Университета Нью-Мексико Карл Карлстром. — Или, может быть, это очень древние отложения, оставшиеся после того, как река спустилась вниз, или, может быть, они попали сюда из палеозойца, образовавшегося в результате лавовой плотины или оползня, образовавшегося ниже по течению? Нам нужно было узнать возраст пещерных отложений».
Его исследования доказывают, что возраст коряг совпадает с возрастом метеоритного кратера и оползневой плотины — 56 000 лет. В конечном счете, исследователи пришли к выводу, что, поскольку все эти временные рамки, по-видимому, совпадают, астероид, создавший массивный кратер, также вызвал оползень.
Оползень привел к образованию палеолейка, который образовал плотину на реке Колорадо. Эта плотина позволила воде накапливаться и в конечном итоге вызвать сильные наводнения, которые затопили пещеры в каньоне, вызвав дальнейшую эрозию.
Это исследование было опубликовано в связи с тем, что северный край Гранд-Каньона получил значительный ущерб от пожара «Драгон Браво», отмечает Daily Mail. Здания, принадлежавшие историческому отелю Grand Canyon Lodge, наряду с несколькими другими сооружениями, были разрушены.