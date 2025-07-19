Раскрыта неожиданная истинная история происхождения величественного Гранд-Каньона

«Это потребовало бы наводнения в 10 раз большего уровня, чем любое наводнение, случавшееся за последние несколько тысяч лет, — написал в своем сообщении один из авторов исследования, профессор Университета Нью-Мексико Карл Карлстром. — Или, может быть, это очень древние отложения, оставшиеся после того, как река спустилась вниз, или, может быть, они попали сюда из палеозойца, образовавшегося в результате лавовой плотины или оползня, образовавшегося ниже по течению? Нам нужно было узнать возраст пещерных отложений».