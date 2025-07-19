Росавиация готовит ответ Turkish Airlines после ЧП с россиянами на рейсе Москва—Бодрум

Росавиация выясняет обстоятельства, с которыми столкнулись россияне-пассажиры рейса Москва-Бодрум. Рейс был задержан почти на сутки, гражданам России не предоставили ни воду, ни еду, ни гостиницу, положенные им по закону. Другим рейсом воспользоваться они не могли, поскольку авиакомпания не выдавала им багаж.