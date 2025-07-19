В Алматы отключат горячую воду

Работы пройдут поэтапно, охватывая практически все административные округа мегаполиса.
В каких районах отключат воду.
Так, с 21 по 23 июля горячей воды не будет в ряде домов в Алмалинском, Жетысуском, Алатауском и Медеуском районах. Среди улиц, попавших в зону отключения: Райымбека, Бродского, Рыскулова, Сейфуллина, Монке би, Момышулы, Фаризы Онгарсыновой, а также квартал Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Тобаякова — Желтоксан и другие.
С 21 июля по 1 августа затронут будет также Бостандыкский район. В зоне работ окажутся микрорайоны Мирас, Алмагуль, Казахфильм, Орбита-1,2,3,4 и улицы Саина, Аль-Фараби, Розыбакиева, Каблукова, Тимирязева, Назарбаева и др.
С 22 по 24 июля отключения продолжатся в Ауэзовском, Алмалинском, Медеуском и Жетысуском районах — на участках Карасай батыра, Райымбека, Яссауи, Емцова, а также в центре города, включая Айтеке би, Назарбаева и Сейфуллина.
С 23 по 25 июля это коснется Турксибского района и микрорайонов Айнабулак 1−4 и Кокмайса. Также под отключение попадут такие улицы, как Павлодарская, Петрова, Отрарская и Северное Кольцо.
С 24 по 25 июля вода будет временно недоступна в Наурызбайском районе, части Алмалинского и Бостандыкского, включая микрорайон Кулагер, улицы Толе би, Абая, Алтын Орда, Масанчи и Зердели.
В период с 30 июля по 1 августа отключения ожидаются в Алмалинском и Бостандыкском районах: Кабанбай батыра, Жандосова, Варламова, Айманова.
С 31 июля по 1 августа временно без воды останутся части Ауэзовского района — улицы Улугбека, Саина, Садвакасова, Розыбакиева, Байзакова и Утепова.
При этом «Алматинские тепловые сети» напоминают, что несмотря на все меры предосторожности, возможны нештатные ситуации. Например, вода может выйти на поверхность. В таких случаях не следует предпринимать самостоятельные действия. Необходимо покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу компании.