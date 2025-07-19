В Алматы отключат горячую воду

Так, с 21 по 23 июля горячей воды не будет в ряде домов в Алмалинском, Жетысуском, Алатауском и Медеуском районах. Среди улиц, попавших в зону отключения: Райымбека, Бродского, Рыскулова, Сейфуллина, Монке би, Момышулы, Фаризы Онгарсыновой, а также квартал Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Тобаякова — Желтоксан и другие.