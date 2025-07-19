Жители Красноярска собрали деньги на прицеп для нужд СВО

Администрация Железнодорожного района Красноярска совместно с неравнодушными горожанами организовали сбор средств и приобрели прицеп, который отправится в зону проведения специальной военной операции.
Доставить ценный груз на Донбасс доверено Александру Кормашову — известному красноярскому поэту и автору патриотических песен. Он примет участие в гуманитарно-патриотическом автопробеге «Красноярск-Донецк 2025».
Александр не только доставит гуманитарную помощь, но и поддержит бойцов своим творчеством. Он планирует посетить госпитали и больницы Донбасса, где исполнит для них свои стихи и песни.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярские школьники собрали гуманитарные грузы для зоны СВО.