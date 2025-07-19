«Пепел сожженной зеленой ящерицы»: в Интернете стали популярны средневековые медицинские средства

И хотя некоторые из этих «методов лечения» могут показаться странными, они часто имеют поразительные современные параллели, отмечает Daily Mail. Например, хотя шампунь с ящерицей определенно не самая лучшая идея, использование уксуса и масел для ухода за волосами уже много лет является популярным способом ухода за волосами на TikTok. Аналогичным образом, в одном тексте предлагается смешать сок травы мыльнянки с жиром, чтобы приготовить мазь для рук и ног. И жир, и мыльнянка в настоящее время часто рекламируются как мягкие и натуральные альтернативы мылу и увлажняющим средствам.