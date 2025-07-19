«Пепел сожженной зеленой ящерицы»: в Интернете стали популярны средневековые медицинские средства

Поход к врачу в Темные века может показаться пугающей перспективой. Но теперь исследователи говорят, что средневековая медицина на самом деле была «намного более изощренной», чем можно было бы подумать. На самом деле, сегодня в соцсетях типа TikTok можно увидеть некоторые лекарства из средневековья, которые сейчас в тренде.
«Многое из того, что вы видите в средневековых рукописях, на самом деле рекламируется в Интернете в качестве альтернативной медицины, но они существуют уже тысячи лет», — говорит доцент кафедры истории Бингемтонского университета доктор Мэг Лейя.
Однако, возможно, вам придется набраться смелости, чтобы попробовать некоторые из этих средневековых процедур, пишет Daily Mail. Так, в одном тексте, датируемом, вероятно, пятым веком, рекомендуется особенно эффектное средство для «распущенных волос». Средневековый автор предлагает: «Намажьте всю голову свежим летним чабером, солью и уксусом. Затем натрите ее пеплом от сожженной зеленой ящерицы, смешанным с маслом».
Итак, задается вопросом Daily Mail, рискнете ли вы попробовать какое-нибудь из этих странных средневековых средств?
В то время как мы часто рассматриваем Темные века как отсталое и варварское время, исследователи теперь придерживаются совершенно иной точки зрения. В сборнике «Раннесредневековая латинская медицина» собраны сотни медицинских рукописей, датируемых периодом до XI века, что удваивает количество известных текстов. Так же, как и мы сегодня, люди в так называемые темные века были одержимы своим питанием, здоровьем, волосами и кожей.
Доктор Карин ван Рийн, историк средневековья из Утрехтского университета и соавтор проекта, рассказала MailOnline: «Люди заботились о том, чтобы хорошо выглядеть, хорошо пахнуть, иметь красивые волосы, бороться с прыщами, хриплым голосом или плохими ногтями. Возможно, это не то, что вы ожидали бы найти в раннем Средневековье».
И хотя некоторые из этих «методов лечения» могут показаться странными, они часто имеют поразительные современные параллели, отмечает Daily Mail. Например, хотя шампунь с ящерицей определенно не самая лучшая идея, использование уксуса и масел для ухода за волосами уже много лет является популярным способом ухода за волосами на TikTok. Аналогичным образом, в одном тексте предлагается смешать сок травы мыльнянки с жиром, чтобы приготовить мазь для рук и ног. И жир, и мыльнянка в настоящее время часто рекламируются как мягкие и натуральные альтернативы мылу и увлажняющим средствам.
Тем, кто страдал от головной боли, средневековые пациенты советовали смешать измельченную косточку персика с розовым маслом и намазать ею голову. Хотя это звучит странно, исследование, опубликованное в 2017 году, показало, что розовое масло действительно помогает облегчить боль от мигрени, отмечает Daily Mail.
Но не все средневековые советы по уходу за кожей были такими разумными, как, например, средство от струпьев, в котором говорится: «смешайте старый сыр и мед и наносите на покрытые струпьями голени на семь дней».
Еще более современно звучащий пример можно найти на полях богословского текста VI века. На небольшом пустом месте один из владельцев книги записал рецепт средства «для похудения живота».
В рецепте указано: «Девятнадцать ложек яичной скорлупы на обычную воду. Уксуса — на три ложки яичной скорлупы. Соли — на одну ложку яичной скорлупы».
Хотя это звучит не очень приятно, но если вы заглянете на TikTok, то найдете бесконечное количество видеороликов, пропагандирующих пользу для здоровья употребления яблочного уксуса и воды, констатирует Daily Mail.
Доктор ван Рийн говорит, что средневековые люди были чрезвычайно озабочены своим питанием, чтобы оставаться здоровыми: «Мы нашли много текстов, в которых рассказывается, что вам следует есть и пить, чтобы оставаться здоровыми в каждый месяц года».
Однако мотивы средневековых людей немного отличались от мотивов тех, кто делится советами по здоровью в социальных сетях сегодня.
Доктор ван Рийн подчеркивает: «Люди, например, не столько заботились о своем весе, сколько хотели поддерживать баланс в своем теле. Итак, вы едите то, что охлаждает вас в самые жаркие месяцы года, или то, что согревает зимой. Иногда встречаются рецепты “супер-зелья”, предназначенные именно для этого — и, похоже, вы можете найти их на TikTok!'
Некоторые из этих советов вы могли бы прочитать в любом современном блоге о здоровье, отмечает Daily Mail. Например, чечевица «помогает желудку дышать, но вредна для здоровья кишечника», в то время как «хлеб, приготовленный из ячменя, уменьшает [запоры] и охлаждает».
Аналогичным образом, в одном тексте восьмого века рекомендуется принимать горячие ванны и пить вино в феврале, а в марте — пить чай из мяты болотной. В несколько более странном совете в тексте также предлагается заменить вино сексом в течение всего ноября.
Однако доктор ван Рийн отмечает, что исследователи являются «историками, а не экспертами в области фармации» и не советуют никому пробовать эти лекарства на себе. Хотя некоторые из этих методов лечения и их объяснения кажутся странными, эти рецепты и способы лечения показывают, что средневековая медицина была гораздо более научной, чем мы могли бы предположить.
Доктор Лейя добавляет: «В этот период, известный как “Темные века”, люди стали интересоваться медициной в гораздо более широком масштабе, чем считалось ранее. Их интересовали методы лечения, они хотели наблюдать за миром природы и записывать крупицы информации везде, где только могли».