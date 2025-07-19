Ветврач Онуфриенко: учет животных поможет снизить число бездомных питомцев

Она добавила, что аналогичный механизм применим и к домашним животным. Цифровая идентификация питомцев, например, через чип, позволит отслеживать их вакцинацию и стерилизацию. Она также ускорит возврат владельцам потерявшихся животных. Единый реестр, как ожидается, станет хорошим инструментом контроля за нарушениями содержания питомцев.