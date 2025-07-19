Ветврач Онуфриенко: учет животных поможет снизить число бездомных питомцев

Введение федеральной системы учета домашних животных должно повысить уровень ответственности владельцев и сократить число бездомных питомцев. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.
По ее словам, отсутствие в большинстве регионов России единой системы учета домашних животных приводит к возникновению сложностей в борьбе с бесконтрольным разведением питомцев.
Согласно данным Всероссийской переписи бездомных животных, в России насчитывается более 3,6 млн бездомных собак и кошек. Из них 3,4 млн живут на улицах и только 170 тыс. — в приютах.
Законопроект о федеральной системе учета подобных питомцев планируют разработать до мая 2026 года. Систему хотят интегрировать с ФГИС «ВетИС», которую Россельхознадзор уже использует для учета сельскохозяйственных животных.
Онуфриенко указала, что учет сельскохозяйственных животных оказался эффективным.
«Автоматизация маркировки значительно повышает точность и надежность учета сельскохозяйственных животных, минимизирует ошибки ручного ввода и позволяет быстрее реагировать на вспышки заболеваний», — объяснила эксперт.
Она добавила, что аналогичный механизм применим и к домашним животным. Цифровая идентификация питомцев, например, через чип, позволит отслеживать их вакцинацию и стерилизацию. Она также ускорит возврат владельцам потерявшихся животных. Единый реестр, как ожидается, станет хорошим инструментом контроля за нарушениями содержания питомцев.
Ранее стало известно, что штраф за плохое обращение с питомцем хотят увеличить.