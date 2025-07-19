В наших головных болях виноватыми оказались доисторические предки

Страдаете от головных болей? Возможно, в этом виноваты ваши предки, жившие 250 000 лет назад. От шума уличного движения до того, что вы проводите слишком много времени за своим смартфоном — в современном мире есть множество причин, которые могут вызвать у вас головную боль. Но теперь ученые говорят, что головная боль у некоторых людей может иметь гораздо более древнее происхождение.