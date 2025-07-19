Доцент Щербаченко рассказал, как защититься от телефонных мошенников

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что технология блокировки спама может помочь защититься от телефонных мошенников. Он отметил, что ежедневно миллионы людей становятся жертвами фишинга, теряя доступ к своим финансам и личным данным.
Щербаченко объяснил, что многие пользователи по неосторожности передают мошенникам свои данные, устанавливая поддельные приложения или переходя по фишинговым ссылкам. По его словам, в среднем человек получает от 25 до 40 спам-звонков в месяц. Он посоветовал не разглашать по телефону платежную или финансовую информацию и использовать технологии блокировки мошеннических звонков.
Также эксперт подчеркнул, что нельзя доверять звонкам от якобы сотрудников банков или государственных организаций, так как они никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Щербаченко добавил, что полезно применять голосовых ассистентов, которые фильтруют подозрительные звонки.
В завершение он рассказал, что голосовой ассистент может автоматически отвечать на звонки, записывать их, переводить в текст и сохранять в приложении. Щербаченко предостерег от доверия к внезапным звонкам из банков или силовых структур, напомнив, что банки не просят подтверждать данные из СМС и не запрашивают персональные сведения. Он также посоветовал скачивать приложения только с официальных ресурсов, проверяя отзывы, дату загрузки и правообладателя, передает News.ru.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с почтовыми ящиками. Злоумышленники убеждают людей в том, что их счета находятся в опасности. Затем они предлагают решение: положить сбережения в почтовый ящик. Оттуда деньги доверчивой жертвы забирает сообщник преступников.