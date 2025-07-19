Доцент Щербаченко рассказал, как защититься от телефонных мошенников

В завершение он рассказал, что голосовой ассистент может автоматически отвечать на звонки, записывать их, переводить в текст и сохранять в приложении. Щербаченко предостерег от доверия к внезапным звонкам из банков или силовых структур, напомнив, что банки не просят подтверждать данные из СМС и не запрашивают персональные сведения. Он также посоветовал скачивать приложения только с официальных ресурсов, проверяя отзывы, дату загрузки и правообладателя, передает News.ru.