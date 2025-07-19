Чего ждать: в «Тихоокеанском огненном кольце» внезапно ожили несколько вулканов

В последнее время несколько вулканов в «Тихоокеанском огненном кольце» проявили повышенную активность, что требует тщательного наблюдения экспертов на предмет возможных извержений. Также называемый Циркум-Тихоокеанским поясом, это «кольцо» представляет собой цепь вулканов и зон землетрясений протяженностью 25 000 миль от Южной Америки до Аляски, через Японию и вплоть до Новой Зеландии.