Свитер Овечкина вывешен Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом информирует пресс-служба организации.
Отмечается, что это решение отражает знаковое достижение в карьере российского хоккеиста. В апреле Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
39-летнему Овечкину на данный момент принадлежат 897 шайб и 726 результативных передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
Ранее Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение». Церемония награждения прошла в ночь с 16 на 17 июля 2025 года. Нападающий удостоился награды за установление нового рекорда НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах по итогам прошедшего сезона, превзойдя легендарный результат канадца Уэйна Гретцки.
Спортсмен не смог присутствовать лично, но обратился к зрителям через телетрансляцию. Премия ESPY, учрежденная телеканалами ESPN и ABC, ежегодно вручается за выдающиеся спортивные достижения.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин потратил свыше 8 миллионов рублей на отдых в Турции.