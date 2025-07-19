Свитер Овечкина вывешен Зале хоккейной славы в Торонто

Ранее Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение». Церемония награждения прошла в ночь с 16 на 17 июля 2025 года. Нападающий удостоился награды за установление нового рекорда НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах по итогам прошедшего сезона, превзойдя легендарный результат канадца Уэйна Гретцки.