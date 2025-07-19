Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свитер Овечкина вывешен Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто.

Свитер российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом информирует пресс-служба организации.

Отмечается, что это решение отражает знаковое достижение в карьере российского хоккеиста. В апреле Овечкин в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

39-летнему Овечкину на данный момент принадлежат 897 шайб и 726 результативных передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.

Ранее Овечкин получил премию ESPY в номинации «рекордное достижение». Церемония награждения прошла в ночь с 16 на 17 июля 2025 года. Нападающий удостоился награды за установление нового рекорда НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах по итогам прошедшего сезона, превзойдя легендарный результат канадца Уэйна Гретцки.

Спортсмен не смог присутствовать лично, но обратился к зрителям через телетрансляцию. Премия ESPY, учрежденная телеканалами ESPN и ABC, ежегодно вручается за выдающиеся спортивные достижения.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин потратил свыше 8 миллионов рублей на отдых в Турции.