Выявлен способ получить желаемое с помощью секретного сигнала глазами

Ученые утверждают, что существует секретный сигнал глазами, который мгновенно даст вам то, что вы хотите. Иногда нам просто хочется, чтобы наш партнер знал, о чем мы думаем. Например, когда вам скучно на вечеринке и вы хотите уйти, или когда вы хотите, чтобы вам незаметно подлили вина в бокал. На самом деле, существует множество ситуаций, когда вы, возможно, не захотите озвучивать то, что вам действительно нужно. Теперь эксперты определили наиболее эффективный способ передать запрос — не произнося ни слова.
Команда ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде, в штате Южная Австралия, изучила роль зрительного контакта в том, как мы понимаем других людей и реагируем на них. Они обнаружили, что лучший способ показать, чего вы хотите, — это посмотреть на объект, установить зрительный контакт с человеком, а затем снова посмотреть на тот же объект.
Исследователи обнаружили, что последовательность и время, в течение которых люди смотрят друг на друга, заставляют их с большей вероятностью воспринимать этот взгляд как призыв о помощи. И это, например, может помочь вам быстро уйти с очередного утомительного званого ужина, пишет Daily Mail.
«Мы обнаружили, что важно не только то, как часто кто-то смотрит на вас или смотрит ли он на вас в последний раз в последовательности движений глаз, но и контекст движений его глаз, который делает это поведение коммуникативным и уместным», — рассказал ведущий автор исследования доктор Натан Каруана.
Его команда попросила 137 человек выполнить задание по сборке блоков с виртуальным партнером, в ходе которого они должны были решить, проверяет ли кто-то один из трех объектов или запрашивает его.
В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, исследователи заявили: «Участники с наибольшей вероятностью и быстрее всего воспринимали просьбу, когда между двумя отведенными взглядами, направленными на один и тот же объект, возникал зрительный контакт».
Команда исследователей заявила, что их выводы могут быть полезны для тех, кто хочет эффективно общаться с другими людьми в социальных контекстах, основанных на невербальной коммуникации. Это может быть связано с соревнованиями в спорте, во время военных операций или в шумной обстановке.
Ученые обнаружили, что люди точно так же реагировали на пристальный взгляд, когда им руководил робот.
«Наши результаты помогли расшифровать одно из наших самых инстинктивных действий и понять, как его можно использовать для установления более тесных связей, независимо от того, разговариваете ли вы с товарищем по команде, роботом или кем-то, кто общается по-другому, — отмечает доктор Каруана. — Понимание того, как работает зрительный контакт, может улучшить обучение невербальному общению в условиях повышенной нагрузки, таких как спорт, защита и шумные рабочие места. Это также может помочь людям, которые в значительной степени полагаются на визуальные сигналы, например, людям с нарушениями слуха или страдающим аутизмом».
Согласно предыдущему исследованию, зрительный контакт может оказаться полезным еще и при защите ваших чипсов от назойливых чаек, пишет Daily Mail.
Доктор Нильтье Бугерт, научный сотрудник в области поведенческой экологии из Университета Эксетера, отмечает, что пристальное наблюдение за птицами может служить сдерживающим фактором. «Чайки испытывают отвращение к человеческому взгляду и с меньшей вероятностью подойдут к вашей еде, когда вы смотрите на них сверху вниз», — объяснила она.
Daily Mail приводит несколько данных о том, что могут означать различные сигналы глаз,
1. Зрительный контакт:
Нормальный зрительный контакт: сбалансированное количество зрительных контактов (когда вы смотрите на собеседника примерно 50−70% времени во время разговора и слушания) обычно указывает на внимательность и вовлеченность.
Длительный зрительный контакт: Может сигнализировать об интересе, влечении или даже агрессии, в зависимости от контекста.
Ограниченный зрительный контакт: Может указывать на дискомфорт, незаинтересованность или попытки обмануть.
2. Расширение зрачков:
Расширенные зрачки часто ассоциируются с положительными эмоциями, возбуждением, интересом и привлекательностью. Когда человек интересуется чем-то или кем-то, его зрачки могут расширяться.
Суженные зрачки: Могут быть связаны с гневом, негативным настроением или даже чувством страха.
3. Направление взгляда:
Взгляд влево: Может указывать на воспоминание о чем-то из прошлого.
Взгляд вправо: Может указывать на творческое мышление или построение повествования, что потенциально указывает на обман.
Взгляд вверх и по сторонам: Может быть признаком того, что человек думает или обрабатывает информацию.
4. Движения глаз:
Бегающий взгляд: Может указывать на нервозность, беспокойство или попытки избежать зрительного контакта.
Боковые движения глаз: Могут свидетельствовать о рассеянности или попытках оценить обстановку.
Моргание: Может быть естественной реакцией на визуальную информацию, но чрезмерное моргание может свидетельствовать о стрессе или обмане.