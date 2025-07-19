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Выявлен способ получить желаемое с помощью секретного сигнала глазами

Ученые утверждают, что существует секретный сигнал глазами, который мгновенно даст вам то, что вы хотите.

Ученые утверждают, что существует секретный сигнал глазами, который мгновенно даст вам то, что вы хотите. Иногда нам просто хочется, чтобы наш партнер знал, о чем мы думаем. Например, когда вам скучно на вечеринке и вы хотите уйти, или когда вы хотите, чтобы вам незаметно подлили вина в бокал. На самом деле, существует множество ситуаций, когда вы, возможно, не захотите озвучивать то, что вам действительно нужно. Теперь эксперты определили наиболее эффективный способ передать запрос — не произнося ни слова.

Команда ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде, в штате Южная Австралия, изучила роль зрительного контакта в том, как мы понимаем других людей и реагируем на них. Они обнаружили, что лучший способ показать, чего вы хотите, — это посмотреть на объект, установить зрительный контакт с человеком, а затем снова посмотреть на тот же объект.

Исследователи обнаружили, что последовательность и время, в течение которых люди смотрят друг на друга, заставляют их с большей вероятностью воспринимать этот взгляд как призыв о помощи. И это, например, может помочь вам быстро уйти с очередного утомительного званого ужина, пишет Daily Mail.

«Мы обнаружили, что важно не только то, как часто кто-то смотрит на вас или смотрит ли он на вас в последний раз в последовательности движений глаз, но и контекст движений его глаз, который делает это поведение коммуникативным и уместным», — рассказал ведущий автор исследования доктор Натан Каруана.

Его команда попросила 137 человек выполнить задание по сборке блоков с виртуальным партнером, в ходе которого они должны были решить, проверяет ли кто-то один из трех объектов или запрашивает его.

В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, исследователи заявили: «Участники с наибольшей вероятностью и быстрее всего воспринимали просьбу, когда между двумя отведенными взглядами, направленными на один и тот же объект, возникал зрительный контакт».

Команда исследователей заявила, что их выводы могут быть полезны для тех, кто хочет эффективно общаться с другими людьми в социальных контекстах, основанных на невербальной коммуникации. Это может быть связано с соревнованиями в спорте, во время военных операций или в шумной обстановке.

Ученые обнаружили, что люди точно так же реагировали на пристальный взгляд, когда им руководил робот.

«Наши результаты помогли расшифровать одно из наших самых инстинктивных действий и понять, как его можно использовать для установления более тесных связей, независимо от того, разговариваете ли вы с товарищем по команде, роботом или кем-то, кто общается по-другому, — отмечает доктор Каруана. — Понимание того, как работает зрительный контакт, может улучшить обучение невербальному общению в условиях повышенной нагрузки, таких как спорт, защита и шумные рабочие места. Это также может помочь людям, которые в значительной степени полагаются на визуальные сигналы, например, людям с нарушениями слуха или страдающим аутизмом».

Согласно предыдущему исследованию, зрительный контакт может оказаться полезным еще и при защите ваших чипсов от назойливых чаек, пишет Daily Mail.

Доктор Нильтье Бугерт, научный сотрудник в области поведенческой экологии из Университета Эксетера, отмечает, что пристальное наблюдение за птицами может служить сдерживающим фактором. «Чайки испытывают отвращение к человеческому взгляду и с меньшей вероятностью подойдут к вашей еде, когда вы смотрите на них сверху вниз», — объяснила она.

Daily Mail приводит несколько данных о том, что могут означать различные сигналы глаз,

1. Зрительный контакт:

Нормальный зрительный контакт: сбалансированное количество зрительных контактов (когда вы смотрите на собеседника примерно 50−70% времени во время разговора и слушания) обычно указывает на внимательность и вовлеченность.

Длительный зрительный контакт: Может сигнализировать об интересе, влечении или даже агрессии, в зависимости от контекста.

Ограниченный зрительный контакт: Может указывать на дискомфорт, незаинтересованность или попытки обмануть.

2. Расширение зрачков:

Расширенные зрачки часто ассоциируются с положительными эмоциями, возбуждением, интересом и привлекательностью. Когда человек интересуется чем-то или кем-то, его зрачки могут расширяться.

Суженные зрачки: Могут быть связаны с гневом, негативным настроением или даже чувством страха.

3. Направление взгляда:

Взгляд влево: Может указывать на воспоминание о чем-то из прошлого.

Взгляд вправо: Может указывать на творческое мышление или построение повествования, что потенциально указывает на обман.

Взгляд вверх и по сторонам: Может быть признаком того, что человек думает или обрабатывает информацию.

4. Движения глаз:

Бегающий взгляд: Может указывать на нервозность, беспокойство или попытки избежать зрительного контакта.

Боковые движения глаз: Могут свидетельствовать о рассеянности или попытках оценить обстановку.

Моргание: Может быть естественной реакцией на визуальную информацию, но чрезмерное моргание может свидетельствовать о стрессе или обмане.