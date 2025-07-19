Выявлен способ получить желаемое с помощью секретного сигнала глазами

Ученые утверждают, что существует секретный сигнал глазами, который мгновенно даст вам то, что вы хотите. Иногда нам просто хочется, чтобы наш партнер знал, о чем мы думаем. Например, когда вам скучно на вечеринке и вы хотите уйти, или когда вы хотите, чтобы вам незаметно подлили вина в бокал. На самом деле, существует множество ситуаций, когда вы, возможно, не захотите озвучивать то, что вам действительно нужно. Теперь эксперты определили наиболее эффективный способ передать запрос — не произнося ни слова.