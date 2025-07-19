Поломка самолета сорвала рейс из Хабаровска на Сахалин

Задержка рейса Хабаровск — Южно-Сахалинск произошла утром 19 июля в международном аэропорту имени Г. И. Невельского. Самолет авиакомпании «Аврора» должен был вылететь в 9:10 по местному времени, но вылет отложили из-за технической неисправности. По последним данным, новый расчетный вылет назначен на 16:10.