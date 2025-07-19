Поломка самолета сорвала рейс из Хабаровска на Сахалин

В аэропорту Хабаровска не смог вовремя вылететь рейс в Южно-Сахалинск. Причина — техническая неисправность воздушного судна. Пассажиры уже несколько часов находятся в здании терминала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Задержка рейса Хабаровск — Южно-Сахалинск произошла утром 19 июля в международном аэропорту имени Г. И. Невельского. Самолет авиакомпании «Аврора» должен был вылететь в 9:10 по местному времени, но вылет отложили из-за технической неисправности. По последним данным, новый расчетный вылет назначен на 16:10.
Кроме того, изменилось расписание и в обратном направлении. В зале ожидания находятся более 200 человек. По информации транспортной прокуратуры, перевозчик предоставил пассажирам необходимые услуги: питание, воду и доступ к информации. Ситуацию контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.