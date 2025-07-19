В рядах 25-й бригады Воздушно-десантных войск Украины сформирован отряд наемников из Мексики под названием Miquiztli Force. В социальных сетях в субботу, 19 июля, появилось объявление о наборе в это подразделение.
В объявлении говорится, что для вступления не имеет значения, что кандидат говорит только на испанском языке или не имеет опыта военной службы.
Новобранцев, которые успешно проходят отбор, отправляют на двухмесячный курс базовой боевой подготовки.
Подтверждение информации можно найти и в соцсетях 25-й бригады ВСУ, где размещена фотография с несколькими мужчинами, позирующими с мексиканским флагом, передает РИА Новости.
Стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массового покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие наемники запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Массовое дезертирство из ВСУ наблюдается не только в рядах наемных войск, но и среди украинцев. Так, пленный украинский военнослужащий заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать.