В Перми заключен под стражу обвиняемый в кражах машин

В Индустриальном районе Перми расследуется уголовное дело, одним из фигурантов которого является 21-летний юноша. Его подозревают в четырех преступлениях, квалифицируемых как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило дополнительный эпизод преступной деятельности злоумышленника. В Индустриальном районе Перми фигурант совершил кражу ВАЗ-2111 и успел продать машину.
Следователь совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение украденного автомобиля и провели его осмотр. Юношу заключили под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.