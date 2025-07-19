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В Перми заключен под стражу обвиняемый в кражах машин

В Индустриальном районе Перми расследуется уголовное дело, одним из фигурантов которого является 21-летний юноша.

В Индустриальном районе Перми расследуется уголовное дело, одним из фигурантов которого является 21-летний юноша. Его подозревают в четырех преступлениях, квалифицируемых как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило дополнительный эпизод преступной деятельности злоумышленника. В Индустриальном районе Перми фигурант совершил кражу ВАЗ-2111 и успел продать машину.

Следователь совместно с сотрудниками уголовного розыска установили местонахождение украденного автомобиля и провели его осмотр. Юношу заключили под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.