В Перми заключен под стражу обвиняемый в кражах машин

В Индустриальном районе Перми расследуется уголовное дело, одним из фигурантов которого является 21-летний юноша. Его подозревают в четырех преступлениях, квалифицируемых как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.